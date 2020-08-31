Учебный год в 2020 году приготовил школьникам и их родителям немало сюрпризов и переживаний. Пандемия коронавируса и связанные с нею ограничения породили множество мифов и слухов по поводу организации учебного процесса. Все это жутко нервирует и без того встревоженных родителей. Редакция amic.ru собрала самые распространенные вопросы по поводу нового учебного года и обратилась в комитет по образованию Барнаула. Вместе со специалистами (которые уж точно в теме) рассказываем, что правда, а что пустые слухи.
Не правда. Торжественные линейки 1 сентября в школах Барнаула все-таки будут. Но не для всех, а для учащихся 1 и 11 классов, конечно, с соблюдением всех мер противоэпидемиологической безопасности, сообщили в комитете по образованию города Барнаула.
При этом школы самостоятельно устанавливают время начала мероприятий и их количество. Так, если в школе много 1 и 11 классов, то линеек может быть проведено от двух до четырех. Продолжительность линейки – 20-25 минут.
Кроме того, торжественную линейку могут провести как совместную для учащихся 1 и 11 классов, так и отдельно для первоклассников или будущих выпускников.
Что касается учеников 2-10 классов, то в каком формате для них провести праздничные мероприятия, решает каждая школа. Где-то это могут быть классные часы, где-то организационные встречи. Самое главное, чтобы соблюдались необходимые меры профилактики.
В комитете по образованию уверяют, что школы Барнаула всем обеспечены. На приобретение оборудования для обеззараживания воздуха в школах города из муниципального бюджета уже выделено 7 млн. рублей. А еще 10 млн рублей дополнительно в ближайшее время направят в учреждения образования, чтобы обеспечить все меры безопасности в условиях распространения COVID-19.
В школах уже составили графики обеззараживания воздуха во всех помещениях. А при входе в учреждение, в столовых, санитарных узлах и туалетных комнатах установили санитайзеры для обработки рук.
Кроме того, при входе в школы детям будут измерять температуру тела при помощи бесконтактных термометров. И такое оборудование в учреждениях тоже есть.
Не правда. "Привлечение пожертвований в муниципальных общеобразовательных организациях осуществляется в рамках действующего законодательства исключительно на добровольной основе. Сбор денег с родителей на приобретение какого-либо оборудования, сопутствующих или расходных материалов является незаконным", — пояснили в комитете по образованию.
Если с вас в школе на что-то требуют деньги, вы можете сообщить об этом на официальный сайт комитета по образованию города Барнаула. Или по телефонам: 569-022, 569-028.
В столовую дети тоже будут ходить только своим классом по специальному графику. Наполняемость столовой при этом не должна превышать 50%.
Нет. Вторая смена в школы, которые ранее работали в односменном режиме, не возвращается, обрадовали в комитете по образованию.
Даже с учетом ступенчатого расписания, занятия второй смены будут проводиться до 19 часов.
Не правда. В масках и перчатках обязаны быть только сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи.
А вот ученикам и педагогам можно ходить без масок.
Правда. Часть не основных предметов, таких как изо, музыка, ОБЖ и др. дети будут изучать удаленно за счет организации проектной деятельности.
Дело в том, что в условиях распространения COVID-19 школы обязали организовать пятидневный режим обучения. А так как, в большинстве классов количество учебных часов рассчитано на шестидневку, часть предметов решено перевести в дистанционный режим.
Кроме того, есть вероятность возвращения дистанта во время эпидемии ОРВИ.
"Сегодня школы, учащиеся и родители имеют опыт обучения в удаленном режиме. Этот опыт будем использовать, чтобы учащиеся смогли освоить всю программу, находясь на карантине. Подобное практиковалось и раньше в отдельных школах", — пояснили в комитете по образованию.
Не совсем. Но ребенка с повышенной температурой (или другими признаками инфекционных заболеваний) тут же изолируют от других детей. Учитель должен сообщить о случившемся родителям ребенка (или его законных представителей) и вызвать скорую помощь. Решение о том, нужна ли госпитализация будут принимать врачи.
Также в течение двух часов администрация школы должна уведомить о происшествии Роспотребнадзор.
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