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О второй смене, дистанте и денежных поборах. Развенчиваем мифы про учебный год-2020

, ИА "Амител"
А еще говорят, что дети за партой по одному сидеть будут..

Учебный год в 2020 году приготовил школьникам и их родителям немало сюрпризов и переживаний. Пандемия коронавируса и связанные с нею ограничения породили множество мифов и слухов по поводу организации учебного процесса. Все это жутко нервирует и без того встревоженных родителей. Редакция amic.ru собрала самые распространенные вопросы по поводу нового учебного года и обратилась в комитет по образованию Барнаула. Вместе со специалистами (которые уж точно в теме) рассказываем, что правда, а что пустые слухи.

1
Линеек 1 сентября в школах Барнаула не будет

Не правда. Торжественные линейки 1 сентября в школах Барнаула все-таки будут. Но не для всех, а для учащихся 1 и 11 классов, конечно, с соблюдением всех мер противоэпидемиологической безопасности, сообщили в комитете по образованию города Барнаула.

При этом школы самостоятельно устанавливают время начала мероприятий и их количество. Так, если в школе много 1 и 11 классов, то линеек может быть проведено от двух до четырех. Продолжительность линейки – 20-25 минут.

Кроме того, торжественную линейку могут провести как совместную для учащихся 1 и 11 классов, так и отдельно для первоклассников или будущих выпускников.

Что касается учеников 2-10 классов, то в каком формате для них провести праздничные мероприятия, решает каждая школа. Где-то это могут быть классные часы, где-то организационные встречи. Самое главное, чтобы соблюдались необходимые меры профилактики.

2
В школах не хватает бактерицидных ламп и санитайзеров

В комитете по образованию уверяют, что школы Барнаула всем обеспечены. На приобретение оборудования для обеззараживания воздуха в школах города из муниципального бюджета уже выделено 7 млн. рублей. А еще 10 млн рублей дополнительно в ближайшее время направят в учреждения образования, чтобы обеспечить все меры безопасности в условиях распространения COVID-19.

В школах уже составили графики обеззараживания воздуха во всех помещениях. А при входе в учреждение, в столовых, санитарных узлах и туалетных комнатах установили санитайзеры для обработки рук.

Кроме того, при входе в школы детям будут измерять температуру тела при помощи бесконтактных термометров. И такое оборудование в учреждениях тоже есть.

3
Родители должны сдать деньги на покупку обеззараживающих средств в школы города

Не правда. "Привлечение пожертвований в муниципальных общеобразовательных организациях осуществляется в рамках действующего законодательства исключительно на добровольной основе. Сбор денег с родителей на приобретение какого-либо оборудования, сопутствующих или расходных материалов является незаконным", — пояснили в комитете по образованию.

Если с вас в школе на что-то требуют деньги, вы можете сообщить об этом на официальный сайт комитета по образованию города Барнаула. Или по телефонам: 569-022, 569-028.

4
У каждого класса уроки будут идти в разное время
Да, с 1 сентября в школах Барнаула вводится ступенчатое расписание. За каждым классом закрепляется свое время начала уроков и перемен. У кого-то уроки будут начинаться с 8-00, у кого-то с 8-15 и т. д. Сделано это, чтобы минимизировать контакты обучающихся. С этой же целью в школах увеличивают и количество входов. Для каждого класса (параллели) составлен график прихода на занятия и маршрут "вход – урок-перемена –питание-урок – выход".

В столовую дети тоже будут ходить только своим классом по специальному графику. Наполняемость столовой при этом не должна превышать 50%.
5
В школах вновь возвращают вторую смену

Нет. Вторая смена в школы, которые ранее работали в односменном режиме, не возвращается, обрадовали в комитете по образованию.

Даже с учетом ступенчатого расписания, занятия второй смены будут проводиться до 19 часов.

6
На уроках и дети, и учителя должны сидеть в масках и перчатках

Не правда. В масках и перчатках обязаны быть только сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи.

А вот ученикам и педагогам можно ходить без масок.

7
Детей на уроках рассадят по одному за парту
Не правда. За каждым классом в школах закреплен отдельный кабинет для занятий. А вот сидеть за партами дети будут как и раньше: по два ученика. Никаких требований к рассадке учащихся одного класса в кабинете Роспотребнадзор не предъявляет.
8
Дезинфицировать классы будут раз в неделю
Не правда. Влажную уборку школьных помещений с применением дезинфицирующих средств будут проводить ежедневно. А если в школе две смены, то между убирать классы будут и между сменами. И делать это будут технические работники образовательного учреждения.
9
Часть предметов будут преподавать дистанционно

Правда. Часть не основных предметов, таких как изо, музыка, ОБЖ и др. дети будут изучать удаленно за счет организации проектной деятельности.

Дело в том, что в условиях распространения COVID-19 школы обязали организовать пятидневный режим обучения. А так как, в большинстве классов количество учебных часов рассчитано на шестидневку, часть предметов решено перевести в дистанционный режим.

Кроме того, есть вероятность возвращения дистанта во время эпидемии ОРВИ.
"Сегодня школы, учащиеся и родители имеют опыт обучения в удаленном режиме. Этот опыт будем использовать, чтобы учащиеся смогли освоить всю программу, находясь на карантине. Подобное практиковалось и раньше в отдельных школах", — пояснили в комитете по образованию.

10
Учителей будут тестировать на коронавирус и заставят ставить прививки от него
Тестирование учителей на коронавирус не планируется, сообщили в комитете по образованию. А прививать их будут от гриппа и ОРВИ. Про вакцинацию от коронавируса пока речи не идет. Учителей, отказавшиеся от прививки, в соответствии с законодательством, отстранят от работы.
11
Если ребенок пришел в школу с температурой, его сразу же увезут в больницу

Не совсем. Но ребенка с повышенной температурой (или другими признаками инфекционных заболеваний) тут же изолируют от других детей. Учитель должен сообщить о случившемся родителям ребенка (или его законных представителей) и вызвать скорую помощь. Решение о том, нужна ли госпитализация будут принимать врачи.

Также в течение двух часов администрация школы должна уведомить о происшествии Роспотребнадзор.

12
Ученик может ходить в школу, даже если у него в семье кто-то болен COVID
Только в том случае, если есть заключение врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в организации. Таковы требования Роспотребнадзора. Они распространяются и на случаи, если ребенок сам перенес заболевание, и если был в контакте с больным COVID-19.
13
В школах отменили детские праздники и даже родительские собрания
Правда. Роспотребнадзор запретил проведение массовых мероприятий с участием различных классов, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. Что касается родительских собраний, то проводить их можно и в заочной форме. Ведь у каждого класса сейчас есть свой чат для общения родителей и классного руководителя.
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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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