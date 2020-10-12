Что купить кроме гречки, если вдруг снова все закроют из-за коронавируса

Мы не паникуем. Наблюдая за эпидемиологической обстановкой в Алтайском крае, мы просто готовимся к худшему, изо всех сил продолжая надеяться на лучшее. А потому предлагаем вам список того, что стоит приобрести сейчас (кроме туалетной бумаги и гречки), если вдруг снова все закроют и нас посадят на самоизоляцию. И да, это все может вам пригодиться, даже если самоизоляции не будет.
Тут, наверное, особо и расписывать не стоит. Просто пересмотрите свои шкафы. Вспомните, что вы хотели докупить, и вперед, пока все работает.
Особое внимание уделите детским вещам. Если вы этой зимой еще сможете проходить в старых пуховике и сапогах, то дети имеют привычку неожиданно вырастать. А потому прошлогодняя одежда и обувь для них может оказаться малой. Так что достаете вещи и устраиваете вечером дефиле по квартире всей семьей. Заодно смотрите, что требуется почистить, починить и докупить.
Короткий список самого необходимого:
- Шапки, шарфы, рукавицы (перчатки), носки.
- Верхняя одежда (пуховик, шуба, пальто, куртка, дубленка).
- Обувь.
- Кофты.
- Теплые штаны и куртка для зимних прогулок или катания на лыжах/коньках.
Только не скупайте пол-аптеки. Просто сделайте небольшой запас необходимых вам лекарственных препаратов, чтобы реже выходить из дома. В вашей аптечке должны быть: обезболивающие, жаропонижающие, антисептики и лекарства, которые вам необходимы и прописаны врачом.
Не забудьте сделать запас одноразовых масок. Масочный режим отменять не планируют, так что все равно понадобятся. Кроме того, маски снижают риск заражения не только от коронавируса, но и прочих нехороших инфекций, которых сейчас очень много.
Если у вас закончились весенние запасы гречки и туалетной бумаги, сейчас можно их пополнить. Только не скупайте тележками. Как показал весенний опыт, продуктовые магазины закрывать не будут, а значит, голодными не останемся.
Мы предлагаем сделать небольшой запас долго хранящихся продуктов, чтобы пореже бегать в магазин в период, когда все болеют.
Итак, кроме гречки прикупите макароны, рис, кукурузу, горох, ну и прочие крупы, которые любите.
Кроме того, можно уже сейчас начинать закупать продукты к новогоднему столу.
Зеленый горошек, консервированная кукуруза, маринованные грибы, мука, соки, чай, кофе, шампанское и вина – все это хранится долго, а в новогодние праздники уходит на ура.
Кстати, не забудьте и про корм для домашних питомцев. Те, кого вы приручили, тоже кушать хотят.
Всякая: шампуни, бальзамы, кремы, а также тени, помада, тушь и всякие к ним штучки. Вещи практически незаменимые. И когда их нет, настроение портится моментально и надолго. Так что закупайте. Пусть стоят в шкафу. Есть и пить не просят, хранятся долго. В конце концов, если не пригодятся, можно опять-таки использовать и как новогодний подарок кому-нибудь.
Также не забудьте пополнить запасы мыла, зубной пасты и щеток, стирального порошка и прочей бытовой химии. Если у вас маленький ребенок, сделайте запас памперсов. Все равно пригодится.
Комментарии
"Мы не паникуем. "
Кто это мы?
Идентифицируйтесь, плиз!
Как там заседание оперштаба, еще идет?
Где на все это взять деньги?
такое ощущение, что к войне готовимся... АМИК, с ума сошли...
Жаль некоторым мозгов докупить нельзя.
Продавцы страха...
Что за бред? Зачем сеять панику среди населения? Для полноты мрака впишите ещё в последнем пункте: успеть оформить завещание на имущество, а то и нотариусы работать не будут!
Роспотребнадзор, если будете прятать людей по домам, дайте спокойно работать тем, кто уже переболел, кто сможет предоставить справку о наличии антител.
Таких уже очень много, а начнут активнее тестировать, удивятся еще сильнее. Надеюсь.
Я что то не пойму. Власть во главе с президентом во все горло орали, что есть вакцина...
А где результат? Где миллионы привитых от ковида? Или это все на уровне обещалок?
Путин уже предложил вакцину Украине, значит вакцины уже в избытке, раз раздаем налево и направо. А почему тогда для своих нет?
Вот так вся истерия и нагнетается. Все бегут скупать все подряд, лекарств в аптеке нет потому что все типа "про запас" себе закупают!
хорошо у нашей бабки нет интернета-надеюсь в новостях эту ахинею не объявят
Объяснит мне кто-нибудь внятно зачем закупать гречку и туалетную бумагу? Что за обряд такой?
12.10.2020 16:52
- гость -
Объяснит мне кто-нибудь внятно зачем закупать гречку и туалетную бумагу? Что за обряд такой?
Это оправданно только на случай гиперответственной изоляции.
Если у тебя находят вирус, и ты с семьей месяц не выходишь из квартиры.
Но так же не бывает. Не в нашей стране. И не с нашим воспитанием.
Гречу не едим, дома биде, купили ящик водки на неделю хватит.
Кстати, про завещание не смешно, знакомый так умер. Внезапно. Деньги намего карте все, пинкод никто не знает, хоронить не на что
Итак, кроме гречки прикупите макароны, рис, кукурузу, горох, ну и прочие крупы, которые любите.
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Гречку и крупы не люблю, зато разные жучки любят. Недавно выбросил крупы, жучки еще просят.
17:17
Гречку и крупы не люблю, зато разные жучки любят.
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В хлеву живёте?
Зачем такие статьи опубликовывать? Что за бред? Как к войне, подарки, шапки, куртки. Капец какой-то
Деньги намего карте все, пинкод никто не знает, хоронить не на что
в соцзатите выдают похоронные на обычные хватит, без пафоса, наследники через нотариуса подают сведения на все вклады, выдают по наследству
не думаю что трудно занять 20 тысяч на скромные похороны
Может место на кладбище при купить заранее?
Да-да, не забудьте подстричься! В гробу будете хорошо выглядеть!
Может продавцы зимней одежды пролоббировали?
Постричься можно, иначе опять прикроют, а про гроб пофигу, все-равно ковидных в закрытом хоронят.
все-равно ковидных в закрытом хоронят.
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чего боятся то?труп не кашляет же
родственника хоронили, приехали а его уже закопали, дурдом
сухое горючее, подсолнечное масло, , спички, специи, чай-кофе, газ в баллончиках, чай-кофе, презервативы, батарейки, тушонку, консервы...
19.11
В тайгу что ли?
12.10.2020 17:12
- гость -
А чем в этой ситуации поможет завещание? Все равно срок вступления в наследство - полгода. И никто деньги до этого наследникам не отдаст.