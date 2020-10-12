Что купить кроме гречки, если вдруг снова все закроют из-за коронавируса

Продукты (и туалетную бумагу)

Если у вас закончились весенние запасы гречки и туалетной бумаги, сейчас можно их пополнить. Только не скупайте тележками. Как показал весенний опыт, продуктовые магазины закрывать не будут, а значит, голодными не останемся.

Мы предлагаем сделать небольшой запас долго хранящихся продуктов, чтобы пореже бегать в магазин в период, когда все болеют.

Итак, кроме гречки прикупите макароны, рис, кукурузу, горох, ну и прочие крупы, которые любите.

Кроме того, можно уже сейчас начинать закупать продукты к новогоднему столу.

Зеленый горошек, консервированная кукуруза, маринованные грибы, мука, соки, чай, кофе, шампанское и вина – все это хранится долго, а в новогодние праздники уходит на ура.

Кстати, не забудьте и про корм для домашних питомцев. Те, кого вы приручили, тоже кушать хотят.