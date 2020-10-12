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Что купить кроме гречки, если вдруг снова все закроют из-за коронавируса

, ИА "Амител"
Пригодится, даже если карантина не будет

Мы не паникуем. Наблюдая за эпидемиологической обстановкой в Алтайском крае, мы просто готовимся к худшему, изо всех сил продолжая надеяться на лучшее. А потому предлагаем вам список того, что стоит приобрести сейчас (кроме туалетной бумаги и гречки), если вдруг снова все закроют и нас посадят на самоизоляцию. И да, это все может вам пригодиться, даже если самоизоляции не будет.

1
Зимняя одежда и обувь

Тут, наверное, особо и расписывать не стоит. Просто пересмотрите свои шкафы. Вспомните, что вы хотели докупить, и вперед, пока все работает.

Особое внимание уделите детским вещам. Если вы этой зимой еще сможете проходить в старых пуховике и сапогах, то дети имеют привычку неожиданно вырастать. А потому прошлогодняя одежда и обувь для них может оказаться малой. Так что достаете вещи и устраиваете вечером дефиле по квартире всей семьей. Заодно смотрите, что требуется почистить, починить и докупить.

Короткий список самого необходимого:

  1. Шапки, шарфы, рукавицы (перчатки), носки.
  2. Верхняя одежда (пуховик, шуба, пальто, куртка, дубленка).
  3. Обувь.
  4. Кофты.
  5. Теплые штаны и куртка для зимних прогулок или катания на лыжах/коньках.
2
Лекарства

Только не скупайте пол-аптеки. Просто сделайте небольшой запас необходимых вам лекарственных препаратов, чтобы реже выходить из дома. В вашей аптечке должны быть: обезболивающие, жаропонижающие, антисептики и лекарства, которые вам необходимы и прописаны врачом.

Не забудьте сделать запас одноразовых масок. Масочный режим отменять не планируют, так что все равно понадобятся. Кроме того, маски снижают риск заражения не только от коронавируса, но и прочих нехороших инфекций, которых сейчас очень много.

3
Новогодние подарки
Новый год не отменят даже из-за коронавируса. И наши любимые близкие и родные (особенно дети), все равно будут ждать сюрпризы от Деда Мороза. Начинайте закупать их уже сейчас. Если все магазины закроют, в глазах близких на Новый год вы станете самым клевым Дедом Морозом, который сумел устроить настоящее волшебство и достать подарочки, несмотря ни на что. Если не закроют, то вы все равно в плюсе: во-первых, сможете сэкономить, так как перед Новым годом обычно все дорожает, а во-вторых, избавите себя от предновогодней нервотрепки в переполненных магазинах.
4
Продукты (и туалетную бумагу)

Если у вас закончились весенние запасы гречки и туалетной бумаги, сейчас можно их пополнить. Только не скупайте тележками. Как показал весенний опыт, продуктовые магазины закрывать не будут, а значит, голодными не останемся.

Мы предлагаем сделать небольшой запас долго хранящихся продуктов, чтобы пореже бегать в магазин в период, когда все болеют.

Итак, кроме гречки прикупите макароны, рис, кукурузу, горох, ну и прочие крупы, которые любите.

Кроме того, можно уже сейчас начинать закупать продукты к новогоднему столу.

Зеленый горошек, консервированная кукуруза, маринованные грибы, мука, соки, чай, кофе, шампанское и вина – все это хранится долго, а в новогодние праздники уходит на ура.

Кстати, не забудьте и про корм для домашних питомцев. Те, кого вы приручили, тоже кушать хотят.

5
Косметика

Всякая: шампуни, бальзамы, кремы, а также тени, помада, тушь и всякие к ним штучки. Вещи практически незаменимые. И когда их нет, настроение портится моментально и надолго. Так что закупайте. Пусть стоят в шкафу. Есть и пить не просят, хранятся долго. В конце концов, если не пригодятся, можно опять-таки использовать и как новогодний подарок кому-нибудь.

Также не забудьте пополнить запасы мыла, зубной пасты и щеток, стирального порошка и прочей бытовой химии. Если у вас маленький ребенок, сделайте запас памперсов. Все равно пригодится.

6
Машина
Нет, мы не заставляем вас покупать машину. Не хотите – не надо. Если у вас уже есть автомобиль, мы предлагаем уделить ему время и внимание. К зиме же все равно его придется готовить. Сейчас – как раз самое время. Проверьте и приобретите зимние шины, поменяйте масло, проверьте техническое состояние, чтобы было время успеть отремонтировать. В любом случае зимой вам самому приятнее ездить будет, да и от неприятных сюрпризов убережетесь.
7
Что еще нужно успеть сделать?
Подстричься. Если есть необходимость – покрасить волосы, сделать маникюр, педикюр, избавиться от лишних волос и еще прочее, что есть в вашем личном списке. Даже самоизоляцию приятнее переживать красивым. А если ее не будет, тем более приятно сражать коллег своей ослепительной внешностью.
Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

12.10.2020 16:20
- гость -

"Мы не паникуем. "
Кто это мы?
Идентифицируйтесь, плиз!
Как там заседание оперштаба, еще идет?

12.10.2020 16:24
- гость -

Где на все это взять деньги?

12.10.2020 16:27
Наталья

такое ощущение, что к войне готовимся... АМИК, с ума сошли...

12.10.2020 16:27
AnTiny

Жаль некоторым мозгов докупить нельзя.

12.10.2020 16:29
- гость -

Продавцы страха...

12.10.2020 16:31
гость

Что за бред? Зачем сеять панику среди населения? Для полноты мрака впишите ещё в последнем пункте: успеть оформить завещание на имущество, а то и нотариусы работать не будут!

12.10.2020 16:34
- гость -

Роспотребнадзор, если будете прятать людей по домам, дайте спокойно работать тем, кто уже переболел, кто сможет предоставить справку о наличии антител.
Таких уже очень много, а начнут активнее тестировать, удивятся еще сильнее. Надеюсь.

12.10.2020 16:41
- гость -

Я что то не пойму. Власть во главе с президентом во все горло орали, что есть вакцина...
А где результат? Где миллионы привитых от ковида? Или это все на уровне обещалок?
Путин уже предложил вакцину Украине, значит вакцины уже в избытке, раз раздаем налево и направо. А почему тогда для своих нет?

12.10.2020 16:44
- гость -

Вот так вся истерия и нагнетается. Все бегут скупать все подряд, лекарств в аптеке нет потому что все типа "про запас" себе закупают!

12.10.2020 16:51
- гость -

хорошо у нашей бабки нет интернета-надеюсь в новостях эту ахинею не объявят

12.10.2020 16:52
- гость -

Объяснит мне кто-нибудь внятно зачем закупать гречку и туалетную бумагу? Что за обряд такой?

12.10.2020 16:57
- гость -


12.10.2020 16:52
- гость -
Объяснит мне кто-нибудь внятно зачем закупать гречку и туалетную бумагу? Что за обряд такой?

Это оправданно только на случай гиперответственной изоляции.
Если у тебя находят вирус, и ты с семьей месяц не выходишь из квартиры.
Но так же не бывает. Не в нашей стране. И не с нашим воспитанием.

12.10.2020 17:02
- гость -

Гречу не едим, дома биде, купили ящик водки на неделю хватит.

12.10.2020 17:12
- гость -

Кстати, про завещание не смешно, знакомый так умер. Внезапно. Деньги намего карте все, пинкод никто не знает, хоронить не на что

12.10.2020 17:17
- гость -

Итак, кроме гречки прикупите макароны, рис, кукурузу, горох, ну и прочие крупы, которые любите.
-------------------
Гречку и крупы не люблю, зато разные жучки любят. Недавно выбросил крупы, жучки еще просят.

12.10.2020 17:36
- гость -

17:17
Гречку и крупы не люблю, зато разные жучки любят.
----
В хлеву живёте?

12.10.2020 17:37
Гость

Зачем такие статьи опубликовывать? Что за бред? Как к войне, подарки, шапки, куртки. Капец какой-то

12.10.2020 17:37
- гость -

Деньги намего карте все, пинкод никто не знает, хоронить не на что

в соцзатите выдают похоронные на обычные хватит, без пафоса, наследники через нотариуса подают сведения на все вклады, выдают по наследству
не думаю что трудно занять 20 тысяч на скромные похороны

12.10.2020 17:45
- гость -

Может место на кладбище при купить заранее?

12.10.2020 17:50
- гость -

Да-да, не забудьте подстричься! В гробу будете хорошо выглядеть!

12.10.2020 17:56
- гость -

Может продавцы зимней одежды пролоббировали?

12.10.2020 18:50
- гость -

Постричься можно, иначе опять прикроют, а про гроб пофигу, все-равно ковидных в закрытом хоронят.

12.10.2020 19:02
- гость -

все-равно ковидных в закрытом хоронят.
.
чего боятся то?труп не кашляет же
родственника хоронили, приехали а его уже закопали, дурдом

12.10.2020 19:11
Filin

сухое горючее, подсолнечное масло, , спички, специи, чай-кофе, газ в баллончиках, чай-кофе, презервативы, батарейки, тушонку, консервы...

12.10.2020 19:20
- гость -

19.11

В тайгу что ли?

13.10.2020 09:23
- гость -

12.10.2020 17:12
- гость -
А чем в этой ситуации поможет завещание? Все равно срок вступления в наследство - полгода. И никто деньги до этого наследникам не отдаст.

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