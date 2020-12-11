12 декабря в России отмечают один из самых важных государственных праздников – День Конституции. Но в 2020 году главный документ страны значительно поменялся: помните летнее голосование за поправки? Их было очень много. Здесь можно ознакомиться подробнее или посмотреть инфографику. Не собираются ли в связи с этим учредить в стране новый День Конституции, читайте в нашей рубрике "Вопрос – ответ".

1 Так перенесли День Конституции или нет? Нет, он по-прежнему выпадает на 12 декабря. Потому что документ хоть и "поправили", но не заменили целиком. А значит, Конституция у нас все та же, которую приняли в далеком 1993 году.

2 А в День Конституции будет выходной? В этом году – да, но только потому, что он выпадает на субботу. А вообще 12 декабря – такой же рабочий день, как и все остальные.

3 А говорят, что раньше это был выходной? Сделают ли 31 декабря 2020 выходным днем в Алтайском крае? Губернатору предложили объявить последний день года выходным Правильно говорят. С 1994 года указом президента России этот день был объявлен государственным праздником. Выходным днем эта дата перестала считаться с 2005 года: Госдума РФ приняла ряд поправок в Трудовой кодекс страны и внесла в календарь праздничных дат изменения. Этими же поправками День Конституции причислили к памятным датам России.

4 А День Конституции всегда был 12 декабря? Нет, потому что до этого были еще и советские Конституции. В СССР до 1977 года праздник отмечался 5 декабря, в честь дня, когда была принята "сталинская" Конституция 1936 года. Затем праздник был перенесен на 7 октября – день принятия нового основного документа страны – "Конституции развитого социализма" (1977 год).

5 А летний день голосования за поправки станет выходным? Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России прошло 1 июля, в среду. Этот день был объявлен для россиян выходным. Однако в дальнейшем он вряд ли будет считаться таковым. Пока о таких планах никто из представителей власти не высказывался. Возможно, этот день в будущем сделают обычной памятной датой. И не более того.