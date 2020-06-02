Голосование по поправкам в Конституцию пройдет в среду, 1 июля. Этот день будет объявлен выходным. Изначально плебисцит должен был состояться 22 апреля. Однако в конце марта президент России Владимир Путин заявил о переносе голосования на более поздний срок в связи с распространением коронавируса.
Глава государства попросил председателя ЦИК Эллу Памфилову и главу Роспотребнадзора Анну Попову уделить особое внимание обеспечению безопасности граждан во время голосования. Президент также обратился к руководителям регионов и попросил их содействовать в организации голосования, исходя из необходимости заботы о здоровье граждан.
Напомним, в основной закон страны вносят сразу 206 поправок. На общероссийском голосовании нам не дадут высказаться по каждому изменению отдельно. Голосуем "пакетом": или сразу за все поправки или сразу против всех. Но даже если бы в бюллетень включили две сотни пунктов, простому человеку все равно их не "переварить". Портал amic.ru разобрался, что вносят "для галочки", а что по-настоящему значимо.
Про "социалку": Все, чтобы вы пришли на голосование
Поправка: МРОТ должен быть не менее величины прожиточного минимума, индексация пенсий – не реже одного раза в год, а еще в основном законе прописывают обязательное социальное страхование, адресную социальную поддержку граждан, индексацию социальных пособий и иных социальных выплат.
Ее значение: По сути, все эти изменения можно было бы записать в федеральные законы. Зачем это нужно в Конституции? Во-первых, так власть закрепляет принцип социального государства, что раньше было на уровне декларации. Во-вторых, это действительно не позволит чиновникам в любой ситуации заморозить индексацию. А в-третьих, все это нужно, чтобы вы пришли 22 апреля на избирательные участки. Ну кто выступит против индексации пенсии или роста минимальной зарплаты? А уж что там еще власть меняет – это уже второе дело.
Про президента: Путин остается
Поправка: Уходит слово "подряд" в формулировке "одно и то же лицо не может занимать должность более двух сроков подряд".
Ее значение: Теперь президент сможет быть у власти всего лишь два срока, даже если между ними был перерыв. Это "задел" на будущее и Путина он не коснется. Следующий правитель будет ограничен по срокам (если он потом так же не перепишет Конституцию).
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Поправка: Для тех, кто ранее был президентом, все поправки действуют без учета предыдущих сроков.
Ее значение: А вот это как раз про Путина (так называемое "обнуление"). Сейчас он занимает пост президента уже в четвертый раз (полномочия до 2024 года). И потом он сможет баллотироваться еще дважды, то есть быть у власти максимум шесть сроков: c 2000-го (с перерывом на 2008-2012) по 2036 год.
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Поправка: Президент после окончания полномочий или отставки обладает неприкосновенностью. Лишить ее может только Совфед после официального обвинения Госдумы в измене или тяжком преступлении.
Ее значение: Неприкосновенность не дает права привлечь даже бывшего президента к уголовной, административной ответственности, задержать, арестовать, принудительно доставить для составления протокола или дачи свидетельских показаний, обыскивать, досматривать и так далее. Это можно воспринимать как "золотой парашют". Но смысл тут более глубокий: защита гостайны и бывшего президента, который носит ее "в своем сердце". Такая норма есть во многих странах, а в России до сих пор не была четко прописана.
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Поправка: Ужесточают требования к кандидатам. Президентом может стать гражданин России, который прожил в стране не менее 25 лет (а было не менее 10 лет), не имеет иностранного гражданства или вида на жительство, счетов и вкладов в иностранных банках.
Ее значение: Национализация элит в действии ("нам чужого не надо"). Россия в очередной раз подчеркивает свою независимость и самостоятельность на мировой арене.
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Поправка: Президент после ухода с поста или отставки может быть членом Совета Федерации пожизненно.
Ее значение: Этот вариант – запасной аэродром для главы государства (но не конкретно для Путина), если другой более статусной и ресурсной должности не будет. У сенаторов зарплата свыше 450 тысяч рублей в месяц и неприкосновенность, да и работа "не пыльная". И это элемент баланса власти: даже если ты перестанешь быть президентом, то еще можешь послужить стране.
Про целостность и суверенитет: Россия у себя одна такая
Поправка: В России могут быть созданы федеральные территории.
Ее значение: Это дает право федералам выделить какую-то территорию из зоны ответственности регионов или муниципалитетов, чтобы управлять ею напрямую, если местные чиновники не справляются. Например, Байкал. Экологическая катастрофа для самого глубокого озера в мире когда-нибудь станет настолько серьезной, что разрешить ситуацию сможет только самый высший уровень власти. Заберет его себе государство и запретит там всякую хозяйственную деятельность.
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Поправка: Запрещено исполнять решения межгосударственных органов, если они противоречат Конституции.
Ее значение: И опять про суверенитет. Россия прописывает, что ее законы важнее международных. Когда какая-то организация или государство будет чего-то требовать от нас, всегда можно будет указать на эту норму: сначала законы страны, а потом уже ваши "хотелки".
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Поправка: В Конституции прописали, что действия, направленные на отчуждение части территории, а также призывы к таким действиям не допускаются. И убрали фразу "границы между субъектами РФ могут быть изменены с их взаимного согласия".
Ее значение: Вот это уже ответ внутреннему сепаратизму. Вспомните призывы отделить Сибирь от России и больше так не делайте. Все решает федеральная власть.
Про передел власти: оживить институты
Поправки:
- Президент сможет не подписывать закон, принятый Госдумой, если его не одобрит Конституционный суд.
- КС получит право проверять принятые ГД законы до того, как их подписал глава государства.
- Госдума получит право не просто согласовывать, а утверждать кандидатуры премьер-министра и членов правительства. Без одобрения депутатов президент не сможет их назначить.
- Совфед получит право согласовывать глав силовых федеральных ведомств, прокуроров регионов, КС и прекращать по представлению главы государства полномочия судей Конституционного, Верховного, кассационных и апелляционных судов. А еще СФ сможет принять решение о лишении президента неприкосновенности.
- В Конституции появится статья о Государственном совете (совещательный орган при президенте, включающий спикеров ГД и СФ, глав комитетов ГД, губернаторов), который будет определять "направления внутренней и внешней политики РФ, а также приоритетные направления социально-экономического развития государства".
Их значение: Все эти изменения вносят для балансировки власти. Данные институты наделяют некоторыми полномочиями, чтобы их перезагрузить, чтобы система сдержек и противовесов наконец заработала.
Госсовет – это новая власть регионов, которые долгие годы оставались в стороне от принятия решений. Да и межрегиональные связи после развала СССР были нарушены. До "обнуления" путинского президентства эксперты полагали, что Владимир Владимирович готовит Госсовет под себя. Так называемый казахстанский сценарий, где президент с 27-летним стажем Нурсултан Назарбаев ушел с поста, но остался главой Совета безопасности. Теперь понятно, что у этого органа будут иные задачи. В любом случае, российский Госсовет, говорят политологи, можно будет наполнить какими угодно функциями, включить туда каких угодно людей, ведь теперь это будет конституционный орган власти.
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Поправка: Губернаторы, сенаторы, депутаты Госдумы, министры, главы федеральных ведомств, уполномоченный по правам человека, судьи не смогут иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета в иностранных банках.
Ее значение: Ничего не изменится, ведь это уже давно запрещено указами президента и законами. Просто еще раз подчеркнули суверенность. Но вот что интересно: иметь недвижимость за рубежом им не запретили.
Про местное самоуправление: Меньше власти, больше денег
Поправка: Органы госвласти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от нее должностных лиц местного самоуправления.
Ее значение: Вообще-то местное самоуправление в России не является частью системы госвласти, на бумаге-то МСУ как раз самостоятельное. Но на деле этого давно уже нет. И вот теперь региональные и федеральные чиновники получили официальный "зеленый свет" на вмешательство в дела местного уровня.
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Поправка: Органы МСУ могут наделяться государственными полномочиями при условии передачи им необходимых финансовых средств.
Ее значение: Вот это позитивная история. Если раньше полномочия не всегда подкрепляли деньгами, то теперь это будет обязательное условие.
И Бог
Поправка: В Конституцию вносят поправку про Бога ("РФ, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков передавших нам идеалы и веру в Бога….."), про семью (понятие "института брака как союза мужчины и женщины"), про детей (которые "являются важнейшим приоритетом государственной политики").
Ее значение: Большинство экспертов называют эти поправки шумовым фоном, которые отвлекут население от темы передела власти и "обнуления" сроков Путина. Но есть мнение, что это, как и в случае с социальными поправками, надо воспринимать как закрепление национальной идеи.
Например, в Семейном кодексе уже прописано, что для заключения брака необходимо согласие мужчины и женщины. Дублируя норму в Конституции власти подстраховываются на случай дальнейшей либерализации устоев общества – однополые семьи плохо вписываются в стратегию традиционных ценностей, которую сейчас так активно провозглашают.
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Провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля во время встречи с президентом предложила Элла Памфилова. Она сообщила, что ЦИК провела большую работу по подготовке к голосованию. "Чем дальше оттягивать голосование, тем больше вероятность, что этот задел будет размываться и нам многие вещи придется заново делать. А это влечет за собой выделение дополнительных ресурсов, довольно существенных", — отметила председатель Центризбиркома. Также она напомнила, что с 3 июля начнется прием ЕГЭ, поэтому не хотелось бы, чтобы "две очень серьезные вещи накладывались друг на друга", так как половина избирательных участков расположена в школах.
Комментарии
Цель одна - обнуление.
Если вы за дальнейшее погружение РФ в средневековье, развал социальных институтов, медицины, образования, за повышение и введение новых налогов, растущий доллар, безнаказанность чинуш и прочие плюшки воффкиного управления, то эта акция для вас
людей держат из идиотов
Концентрированное лицемерие старика цепляющегося за власть. Кокетка ты наша престарелая.
Когда правительство не может исполнять законы конституции, обеспечить пожилых людей пенсиями, не может устранить разворовывание бюджетных денег, то менять надо не Конституцию, не пенсионный возраст, не поборы с граждан увеличивать, а менять требуется ПРАВИТЕЛЬСТВО!!!
Махровый ЦИНИЗМ и ЛИЦЕМЕРИЕ
Лукашенко не наводил тень на плетень, а на референдуме спрашивал прямо - "согласны ли вы, чтоб Бацька мог балотироваться на следующие выборы - да/нет". Да, это узурпация, но это честная узурпация.
А тут что? Какое-то невнятное голосование. Вопрос тот же самый, что и у беларусского автократа, но зачем-то спрятанное (как шило в мешке) среди кучи всякой мути про бога, память предков, русский язык и т.п.
После Oбнуления никто не анализирует все остальные поправки.
Это шапито надо бойкотировать.
Враньё и лицемерие
Путин у власти, пока он нужен власть имущим. Есть такая сказка - "Королевство кривых зеркал", там четко показана "власть" короля
Правильно будет закрепить зп на уровне минимума не зависимо от ставки работника. Всем известно что зарплату поднимают, а людей переводят на 0,5 а то и на 0,25 ставки. В отчётах получается больше, а по факту меньше.
Все что про гр. Кабаева это элементарно прячут его от дела Марины Салье, от взрывов в Москве и Волгодонске и учений в Рязани, да много за 20 лет от чего его хотят спрятать от настоящего правосудия.
Обнуление это пугало - что бы не у кого не было соблазна пнуть или оскорбить Кабаева до 24 года.
Приоритет своих законов это чистый уход от Гааги. В итоге он скажет мне побоку решение международное, меня должен судить мой суд. Если до этого дойдет.
Остальные поправки это жижа в которой легко прячутся шкурные поправки великого Пу
Европа не хочет покупать нефть у России, покупает у саудитов более качественную нефть в 2 раза дешевле. А у нас 60 % доходов бюджета от нефти. Бюджетники опять будут без зарплаты, а пенсионеры без пенсии? ФНБ чиновники и олигархи уже по карманам растаскивают. Например, срочная продажа Сбербанка от ЦБ государству, наши деньги ЦБ и банкам.
Во-вторых, это действительно не позволит чиновникам в любой ситуации заморозить индексацию.
не надо ля-ля
"...а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом."
напишут в ФЗ что индексация работающим пенсионерам не предусмотрена - так и будет)))
Весь ворох поправок использован с одной целью - узурпировать власть. Я против узурпатора
Поправка: Президент после окончания полномочий или отставки обладает неприкосновенностью.
а ныне действующий указ уже типа не канает )))
Во-вторых, это действительно не позволит чиновникам в любой ситуации заморозить индексацию.
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Индексация - достижение, достойное отметки в конституции. Зачем замораживать? Можно будет увеличить на 0,00001% и закон соблюден! Или сделать отрицательной. Уменьшение пенсии -тоже индексация.
А что может помешать следующему президенту-гею также переписать конституцию. И указать, что брак только между мужиками. Ведь глядя на путина, всем стало ясно, что конституцию можно переписать в любое время и в любую сторону. С такими манипуляциями она просто теряет смысл и становится простой туалетной бумагой.
Помнится мне Горбачевская демократизация и гласность! Разговоров было- все только и говорили, говорили, говорили- а за разговорами великую страну прос--ли!
"Мне, конечно, небезразлично, в чьих руках окажется судьба страны, которой я посвятил всю свою жизнь. Но, если каждый вновь приходящий глава государства будет менять Конституцию под себя самого, то от этого государства скоро ничего не останется" (c)
20.03.2020 09:34
- гость -
Вот стоял, стоял союз нерушимый, а потом бац - пришел Горбачев и всё-всё развалил. Вот прямо американцев позвал и каааак начал разваливать с их проклЯтыми джинсами, сникерсами да макдональдсами. А экономический кризис в 80-х, закостеневшая экономическая система и деградация руководящих кадров тут совсем-совсем не при чем.
Губернаторы, сенаторы, депутаты Госдумы, министры, главы федеральных ведомств, уполномоченный по правам человека, судьи не смогут иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета в иностранных банках.
А как можно иметь заграничную недвижимость и не иметь там счетов?
за недвижимость платить надо по счетам элементарно за содержание...
противоречиво очень!
20.03.2020 09:52
Гость в 9:34 об этом и сказал:меченый-деградант,болтун и пустобрех.Тем более он был руководителем этих самых кадров,хотя какой руководитель мог быть из амебы,да еще и подкаблучника?Он не видел ничего,и не слушал никого,кроме своей инфузории в туфельках-райки.
Не понимаю воя либерастов по поводу Путина. Ну не нравится он вам, придите и больинством голосов проголосуйте против на выборах, если он выдвинется. А то отсутствие более-менее вменяемого конкурента и полное своё меньшинство пытаетесь компенсировать запретом выдвигаться Путину. А вот лично я считаю именно этот запрет нарушением моего права голосовать за кого хочу. Опять же интересна позиция "голосовать за всё отдельно", чтобы Путин не пользовался положительной реакцией россиян на социальные поправки. Ну конечно, продавить социалку должен Путин, а пользоваться положительной реакцией какой-нибудь Кудрин или Собчак? Не вижу логики.
"ПРОТИВ" и только. Или совсем не ходить.
20.03.2020 10:29
- гость -
Только Против.... Ибо нет порога явки.
Почитайте про публичную власть. В поправках она есть. Но мало обсуждают.
2. Публичная власть
* это политическая власть, которую осуществляют специальные отряды людей, использующие для этого механизм принуждения.
. Отличительной чертой государственной публичной власти является то, что она принадлежит не всем гражданам, а доминирующему в обществе социальному слою или социальной группе и носит политический характер.
. Она осуществляется профессиональными управленцами, которые действуют от имени государства и при необходимости используют силу принуждения.
Публичная власть находит свое выражение в государственном аппарате совокупности государственных органов и учреждений, посредством которых осуществляется государственная власть, задачи и функции государства.
. Публичная власть в государстве слагается из?
аппарата управления (чиновники);
ann арата принуждения (армия, полиция, тюрьмы);
- фискального аппарата (налоги).
Слова, слова ....
Смотрим на дела https://www.amic.ru/news/457128/
Ну не нравится он вам, придите и больинством голосов проголосуйте против на выборах, если он выдвинется. А то отсутствие более-менее вменяемого конкурента
Мы раньше придем, 22.04, окей? Да и конкурентов полно, вы просто "не читайте советских газет перед обедом.."
дед решил обнулиться для пожизненного правления, вот и вся многоходовочка
Не понимаю воя либерастов по поводу Путина. Ну не нравится он вам, придите и больинством голосов проголосуйте против на выборах, если он выдвинется. А то отсутствие более-менее вменяемого конкурента и полное своё меньшинство пытаетесь компенсировать запретом выдвигаться Путину.
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Путин душит конкуренцию. Убивает, сажает. При нём не будет альтернативных кандидатов.
20.03.2020 10:22
- гость -
А то отсутствие более-менее вменяемого конкурента...
на Дальнем Востоке был вменяемый конкурент на выборах губернатора, так цик его почему-то снял с выборов...
20.03.2020 10:41
Иsтина
Только Против.... Ибо нет порога явки.
и число проголосовавших будут подсчитывать по количеству бюлетеней в урнах)))
Зачем членов УИК заставляют ходить по квартирам и спрашивать,не желают ли жители проголосовать досрочно на дому? Жители просто не пускают, а такая назойливость их злит.Да и самим членам УИК страшновато в такой период встречаться с избирателями, неужели нельзя подождать хотя бы до конца марта? А соцзащита может по телефонам выяснить желающих голосовать на дому.
Нет путянской деградации! Хватит кормить его и его дружков! Пусть сами живут на 1.5 МРОТ и индексацией!
Голосование не имеет силы, поправки уже приняты и одобрены и согласованы с кем надо...это не референдум
Естественно примут, но! Нужно показать истинное отношение народа к этому, поэтому нужно идти и показать им народный болт. А то еще 20 лет будут втирать, что это НАША конституция.
Ни кто не будет считать сколько "за", а сколько "против"!!!
Будут считать пришедших - пришел, значит одобряешь любые действия в этом деле...
И кто за нуль без палочки?
Необходимость поправок была очевидна всем здравомыслящим людям России уже сразу после принятия ныне действующей "Ельцинской" конституции (которую, как известно, бывшие "наши политики" писали под диктовку своих заокеанских "друзей", и тот факт, что нынешний Президент все-таки решился на ее изменение - это архиактуально и очень хорошо!.
Но ввиду явной неадекватности ряда поправок реалиям сегодняшнего дня, процессам, идущим в нашей стране, голосование по ним должно быть по каждой отдельно по схеме: "текст конкретной поправки" в бюллетене - "результат голосования" (с местом для иной редакции граждан - поскольку предлагаемая редакция ряда поправок вряд ли может быть поддержана нормальными гражданами страны, т. к. защищает непонятно чьи интересы и права и ясно показывает, что мозгов тех людей, которым была поручена разработка новой Конституции - явно не достаточно для разработки сбалансированного, и понятного всем документа, являющегося главной опорой жизни и развития страны-нашей Великой России, по которому всем нам предстоит жить многие годы)!
Полностью ЗА!!!! ВСЕ ПОПРАВКИ!!!! хотите быть гражданами суверенного государства, то думайте взвешивайте и читайте, и не выдумывайте всякие глупости
Все 10 поправок по отдельности только через референдум
Уважаемые, кто против поправок, Путина и т.д. Во-первых это сейчас так серая масса ловит хайп. Модно сейчас быть против. Во-вторых учите историю нашей великой родины. И радуйтесь что при Путине мы так отлично живем
20.03.2020 13:01
- гость -
А вот с этого места поподробнее!Кого это он убил,кого посадил?
Господи, и еще кто-то говорит, что при социализме не было нормального голосования? Да они просто не жили в 2020г.
Толку от того, что записано в Конституции. Её и сейчас-то насилуют так, что весь народ это видит и что, помогло это обществу?
21.04.2020 16:16
Елена
Уважаемые, кто против поправок, Путина и т.д. Во-первых это сейчас так серая масса ловит хайп. Модно сейчас быть против. Во-вторых учите историю нашей великой родины. И радуйтесь что при Путине мы так отлично живем
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И в каком это месте мы так прекрасно живем. Цены на все растут, потому как нет настоящей рыночной экономики, а точнее главной её составляющей "конкуренции", качество продукции с каждым годом все хуже и хуже. Власти уже не стесняясь плюют на народ. Скоро наденут вам путиноидам ошейники и заставят гавкать за чашку супа и будите гавкать. Вон в масквабаде уже замутили проверочный проект, прогулки по часам и с электронным пропуском, да еще и в маске с перчатками.
21.04.2020 16:16
Елена
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серая масса тебе отвечает: Ты-то и еще 4 % живут нормально, а вот за остальных помолчи.
Вангую, что платных комментаторов уже проплатили, которые теперь три недели будут нам тут лапшу на уши вешать как же важно голосовать за или против.
Ах да еще и эллочка памфилова сама сказала в интервью что поправки легитимны и наше голосование ни разу не нужно. Так что это цирк да и только. Мы уже с марта месяца живем по новой портянке под названием конституция.
2.06.2020 11:23
Alex1976
А вы будЕте когда-нибудь грамотно писать?
Ну кому-то спокойно не сидится. Опять людей будоражат.
2.06.2020 11:29
- гость -
а ты, когда пишешь "вы", то надо бы писать "Вы", независимо от отношения к собеседнику, ну конечно ты понял о чем я, если ты грамотный .
2.06.2020 11:29
- гость -
Шо тольки адын ашипка нашёль, а смысл так и не понял🤣🤣🤣
Уговорили, я за Бога, семью и государственный суверенитет!
2.06.2020 11:34
- гость -
С большой буквы пишут в официальных случаях и при обращении к уважаемым людям. В неофициальных пишут с маленькой. К человеку, которого не уважают, обращаются чаще на "ты" - это вы могли заметить и на данном ресурсе)