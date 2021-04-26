Как работают поликлиники, МФЦ, почта, банки и другие службы в Алтайском крае с 4 по 8 мая?

Дополнительные незапланированные выходные между майскими праздниками стали поводом для многочисленных вопросов о графике работы с 4 по 8 мая различных служб. У граждан со вторника по пятницу включительно уже были оформлены талоны в поликлиники, МФЦ, Росреестр и другие ведомства. Amic.ru выяснил, есть ли смысл брать новые талоны и обрывать телефоны организаций.
Смотря какая сделка. Например, Росреестр Алтайского края работает в штатном режиме. В многофункциональном центре уточняют, что у них пока всё без изменений. Тех, у кого уже оформлен талон, ждут в назначенное время. Если рабочий график Росреестра всё же скорректируют, то с каждым заявителем свяжутся по телефону и сообщат уточняющую информацию.
Нотариальные конторы в регионе будут работать в режиме дежурного графика. Точную информацию можно получить на сайте Алтайской краевой нотариальной палаты.
Выйдут на работу и банковские сотрудники. У большинства финансовых организаций выходными объявлены дни с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. С 4 по 7 мая включительно отделения будут принимать клиентов в привычном рабочем графике.
Если вы были записаны на замену водительского удостоверения, прохождение техосмотра или должны были сдавать на права, то вам ничего переносить не придётся. 4, 5, 6, 7, 8 мая – работа всех подразделений РЭО региона запланирована по единому графику и только по предварительной записи через единый портал государственных услуг.
Если у вас талон на замену паспорта по утрате, вам точно придётся перезаписываться. По всем остальным услугам по линии Управления по вопросам миграции информация уточняется.
Здесь пока нет конкретики. Университеты ждут соответствующий указ Министерства образования РФ. Школы и детские сады также в режиме ожидания. Пока информации от регионального Министерства образования не поступало. По предварительным данным, конкретику ждут к вечеру понедельника, 26 апреля, или утром во вторник, 27 апреля. При этом в чатах нескольких барнаульских школ уже разместили объявления, что в период с 4 по 8 мая включительно уроки организуют в удалённом формате.
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Комментарии
А кто тогда отдыхает? у кого выходные?
Депутаты, чиновники высшего звена...
ну и зачем такая канитель, если, по сути, все работают, но все через жо...? это такая "забота о народе" что ли? устроили очередной геммор
Короче судя по тексту все работает, а зачем тогда объявлять выходные?.?? Нафига?
У народа уже иммунитет. А у депутатов его нет.
Госслужащие работали всю пандемию, когда остальные сидели месяцами по домам. Щас походу опять также будет.
Володя умом тронулся. Про праздники и ничего неделанье он наверно хотел друзьям своим сказать: "К черты все, отдохну до 10 го"
Но по старости сказал во время послания.