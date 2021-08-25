Выплаты военным. Кому Владимир Путин пообещал по 15 тысяч рублей и когда их заплатят?

Что это за выплаты?

Это единоразовая мера поддержки, которую Владимир Путин предложил оказать военным, выступая перед представителями партии "Единая Россия". Президент считает, что из-за последствий пандемии инфляция в 2021 году растёт слишком быстро. Настолько, что ежегодная индексация довольствия военных не может её покрыть. А увеличить доход люди в погонах не могут: служба Родине не позволяет им искать дополнительные источники заработка.

Поэтому глава государства считает, что военным по итогам года нужно произвести дополнительную выплату.

Согласился с ним и министр обороны страны Сергей Шойгу.

"Инфляция и пандемия повлияла, и я просил бы вашего поручения по поддержанию денежного довольствия на достаточно высоком уровне, так, как это было задумано вами десять лет назад, чтобы у нас всегда была возможность иметь хорошо подготовленную профессиональную армию", – обратился он к Путину.

Важно: пока это только предложение, а не конкретное решение. Никаких нормативных документов на этот счёт нет. Владимир Путин посчитал, что выплаты для военных должна ввести фракция "Единой России" в новом созыве Госдумы. Поэтому над законопроектом будут работать уже после выборов 19 сентября 2021 года.