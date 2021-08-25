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Вопрос дня



Выплаты военным. Кому Владимир Путин пообещал по 15 тысяч рублей и когда их заплатят?

, ИА "Амител"
Президент пояснил, какие военнослужащие смогут рассчитывать на материальную поддержку
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Единоразовую выплату в размере 15 тысяч рублей смогут получить не только военные-контрактники. Об этом президент России заявил 24 августа на съезде "Единой России". Напомним, впервые идею поддержать военнослужащих глава государства озвучил 22 августа. Владимир Путин предложил будущему созыву Госдумы проработать вопрос о дополнительной мере поддержки для людей в погонах по итогам 2021 года. Теперь же он пояснил, сколько именно заплатят военным и кто сможет получить деньги. Рассказываем, кому будут положено новое пособие, сколько денег перечислят и когда их стоит ждать.

1
Что это за выплаты?

Это единоразовая мера поддержки, которую Владимир Путин предложил оказать военным, выступая перед представителями партии "Единая Россия". Президент считает, что из-за последствий пандемии инфляция в 2021 году растёт слишком быстро. Настолько, что ежегодная индексация довольствия военных не может её покрыть. А увеличить доход люди в погонах не могут: служба Родине не позволяет им искать дополнительные источники заработка.

Поэтому глава государства считает, что военным по итогам года нужно произвести дополнительную выплату.

Согласился с ним и министр обороны страны Сергей Шойгу.

"Инфляция и пандемия повлияла, и я просил бы вашего поручения по поддержанию денежного довольствия на достаточно высоком уровне, так, как это было задумано вами десять лет назад, чтобы у нас всегда была возможность иметь хорошо подготовленную профессиональную армию", – обратился он к Путину.

Важно: пока это только предложение, а не конкретное решение. Никаких нормативных документов на этот счёт нет. Владимир Путин посчитал, что выплаты для военных должна ввести фракция "Единой России" в новом созыве Госдумы. Поэтому над законопроектом будут работать уже после выборов 19 сентября 2021 года.

2
Сколько денег Путин пообещал военным?
По 15 тысяч рублей. Изначально Путин заявил, что это только примерная сумма. Но на съезде партии глава государства уточнил: выплачивать будут ровно по 15 тысяч.

"Думаю, что в этом случае правило "в среднем" применять не нужно, потому что это означало бы, что те военнослужащие, у которых денежное довольствие больше, и получили бы больше, а те, у кого меньше, и получили бы меньше. То есть всё считается в зависимости от денежного содержания в определённой пропорции, кто-то получил бы больше 20 тысяч, а кто-то – меньше 10", – высказался президент.

3
Всем заплатят одинаково?
Да. Звание, выслуга лет, наличие наград и прочие заслуги военных никак не повлияют на размер выплаты. По мнению президента, это самое справедливое решение. Так в обиде не останутся ни старшие офицеры, ни новобранцы.

"Уверен, что старшие офицеры, военачальники меня поймут и поддержат, ведь военная организация – это вроде как семья. Недаром мы сохранили в армии обращение "товарищ". Пусть выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звёзд на погонах. Все равны должны быть в данном случае, как в бане", – пояснил Владимир Путин.

3
Каким военным положены выплаты?
По словам Путина, по 15 тысяч рублей получат все военные. Более того, президент предложил также распространить меру поддержки на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов. Мол, они занимаются тем же самым: служат Родине и защищают население от внутренних и внешних угроз. А потому, считает глава государства, курсанты и правоохранители не меньше других заслуживают поддержки от государства.
4
Солдатам-срочникам тоже заплатят?

О них президент ничего не говорил. Но если следовать логике выступления Путина, то и срочникам тоже заплатят по 15 тысяч рублей. Они ведь тоже служат в армии и получают (пусть и небольшое) денежное довольствие. Тем более глава государства в своих обращениях к единороссам вообще не отделял контрактную службу от срочной. Так что поддержка, скорее всего, будет положена всем.

Ясность в этом вопросе появится, когда пройдут выборы, и новая фракция "Единой России" начнёт работу над законопроектом.

5
А полицейские получат по 15 тысяч рублей?
Да. А также те, кто служит в Росгвардии и других правоохранительных органах.
6
Как оформить выплату для военных?

Ничего оформлять не нужно. По задумке Путина, выплату должны будут произвести автоматически.

Скорее всего, 15 тысяч рублей военным будут перечислять вместе с одним из денежных довольствий. Об этом РИА Новости рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

7
Когда стоит ждать денег?

Ближе к концу года. Готового решения пока нет. Вопросом будет заниматься фракция "Единой России", которая изберётся в Госдуму по итогам выборов 19 сентября. Сенатор Рязанский заверил, что законопроект начнут рассматривать на самой первой сессии, которая состоится в октябре. По словам парламентария, решение о выплатах депутаты постараются принять в кратчайшие сроки.

Ожидается, что по 15 тысяч рублей российские военные и правоохранители получат до конца 2021 года.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

25.08.2021 08:58
Гость

Цирк! Цирк! Цирк!

25.08.2021 09:05
Потёмкин

У меня новость приземлённее и прозаичнее: вчера прошла информация,что ремонт моста у Нового рынка отложена на определённое время. Упс!
Видать деньги потратят на "подкуп" избирателя.

25.08.2021 09:05
- гость -

МВФ выделил 18 миллиардов долларов всем хватит

25.08.2021 09:12
Гость

МВФ выделил 18 миллиардов долларов всем хватит

Так хвастались,что в кубышке 600 млрд. лежат?

25.08.2021 09:35
Медведь-шатун

Позор, вот цена выборов, думайте ребята, уже в открытую с нами играють, им не как нельзя от карыта, ох нельзя!

25.08.2021 09:40
- гость -

25.08.2021 09:05
Потёмкин
Эта новость неделю назад была. Решили сначала изучить как пассажиропоток поменять, чтоб неудобств поменьше было. Не ной.

25.08.2021 09:42
- гость -

На выборы не кто не ходит. 10,15 тысяч не лишение. ЕР и без выплат выиграет.

25.08.2021 09:43
- гость -

Кому всем? Дети выросли, но до пенсии далеко и не военный - ни копейки вертолетных денег не пришло, да и не выросла зарплата. На выборы идти не хотел, но теперь пойду, надо же кому то голосовать и против, а то набегут счастливые пенсионерки и все за.

25.08.2021 09:53
Лёха

Будем голосовать за деньги или против них?
А почему нет политической партии "Деньги", вступил - и сразу денег нет. Вышел - и сразу деньги. Пока выходит только армия и пенсионеры? Армия пенсионеров или пенсионеры армии?

25.08.2021 10:24
гость

голосовать надо обязательно

25.08.2021 10:37
гость

А пожарные, которые все лето борются с огнем в невыносимых условиях? Им только благодарность?

25.08.2021 10:43
Fkt

Деньги получим, потому что мы сами их в виде налогов собирали. А голосовать только против ЕР. Все же видят что у них нет цели улучшать жизнь. Вся их стратегия это снизить стоимость овощей для борща осенью до итогов выборов. Больше ничего и не придлагают. Эта их цель говорит о ЕР больше чем нужно.

25.08.2021 10:43
Андрей

В честные времена это назвали бы просто - подкуп избирателей. В наше время - поддержка населения. Всем уже ясно, что рейтинг ЕР на историческом минимуме, вот Вовка и суетится, подкупая разные прослойки людей. Пенсионеров надо задобрить и силовиков, ведь это основа режима. Правда много денег давать ему жалко, поэтому ограничивается подачками. Видимо считает, что и этого хватит, чтобы купить людей. Ну уж за 21 год-то можно и научиться видеть эти простые Путинские двухходовки.

25.08.2021 10:45
Fkt

Если прийти всем и показать наше реальное отношение к ним, то оставшись без теплого места может и работать начнут.

25.08.2021 10:46
- гость -

Как налоги собирать так со всей страны. Распределение выплат занимается "ЕР". С какого перепугу? Военные, полиция самые обездоленная часть населения? Может кто-то боится за свою никчемную шкуру и пытается очередной раз задобрить силовые структуры? Чем учителя, врачи, рабочие заводов, фабрик, другие слои населения заслужили такое унижение? Силовикам постоянно повышают заработную плату. Сейчас непонятно за что их очередной раз премируют. Силовики тоже видать не далекие. Ведь с них тоже будут спрашивать народ почему они бездействуют при таком беспределе в стране. Чтобы что-то дать нужно у кого-то забрать. Так вот эти все выплаты это народные деньги, которые в очередной раз забирают у народа и отдают тем кто не приносит никакую пользу обществу, а являются нахлебниками.

25.08.2021 10:51
Гость

Как вы на детей получали, так не возмущались, а пенсам ни разу ничего не давали, так вы уже изрыгаете ненависть. С себя начните, не получайте детские деньги. Вас уж завалили ими и всё мало. Совесть поимейте.

25.08.2021 10:56
гость

получат,конечно,но понимать должны МЫ Родину за 10000р РФ не продаём.....Это 10р СССР...

25.08.2021 11:10
- гость -

25.08.2021 10:46
- гость -

Кто нахлебники? Пенсионеры? Пять лет учебы в институте, 37 лет трудового стажа и продолжаю работать, т.к. на пенсию не проживешь, только выживать. Так вот, свою ежемесячную пенсию я получаю от своих же ежемесячных отчислений от зарплаты. Ни дня у государства на шее не сидела.

25.08.2021 12:25
Павсекакий

"Кто нахлебники?"
-----
Да не пенсионеры, а гвардейцы кардинала. Они и так нормально себя чувствуют, но нет - надо ещё помочь, чтобы морды Уже не стали.

25.08.2021 13:03
- гость -

пойду голосовать против Единой России

25.08.2021 14:17
Гость

Когда врачам и учителям по 15000 дадут?

25.08.2021 14:26
Гость

Врачи и учителя пусть работают.

25.08.2021 15:21
- гость -

Когда врачам и учителям по 15000 дадут?

Да там 50% пенсионеры.

25.08.2021 15:31
М

Путин пользуясь случаем в очередной раз вырвал из лап компрадоров деньги, чтобы помочь людям. Им очень полезно сжимать и разжимать когти, особенно разжимать, тренировка такая. Конечно компрадоры злятся, лицо Силуяна всё мрачнее, тем не менее создаётся общественный прецедент и доказательство того что деньги есть и их дофига.
То же самое было с "путинскими" детям во время т.н. "пандемии", доплаты медработникам и т.д.
Надо заставлять и учить работать элиту на народ, потому что другой элиты у нас пока нет. (Есть конечно элита еще более прозападная, но она еще хуже)

25.08.2021 16:21
- гость -

25.08.2021 15:31
Царь хороший, бояре плохие.

25.08.2021 16:38
М

25.08.2021 16:21
Да, такое у нас бывает, но очень редко. Обычно и царь и бояре плохие.

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