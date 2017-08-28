Полицейские с собаками накануне 1 сентября с применением технических средств проведут антитеррористическое обследование всех школ Бийска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

"На данный момент с применением технических средств и служебных собак проводится комплексное антитеррористическое обследование всех объектов образовательной системы", — сказано в сообщении ведомства.

Здесь также отмечают, что накануне проведения Дня знаний плотность нарядов полиции в районе учебных учреждений будет максимальной. Силы и средства дорожно-патрульной службы ГИБДД нацелены на предупреждение ДТП с участием детей.