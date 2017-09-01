Сразу несколько парков Барнаула подготовили для школьников развлекательные программы 1-2 сентября. Подробности рассказали в пресс-службе правительства Алтайского края.
В парке культуры и отдыха "Центральный" (проспект Социалистический, 11) пройдет развлекательная программа "Классный День знаний". Здесь пройдут фотоквесты, необычный конкурс рисунков на асфальте "Соберемся в школу", мастер-класс по плетению.
"Солнечный ветер" (проспект Ленина, 152в) сделал акцент на знаниях. 2 сентября с 12 до 14 часов здесь пройдет праздник "Умные детки": школьникам покажут физико-химические чудеса, проведут специальные мастер-классы по робототехнике, турнир по гигантским шахматам и шашкам.
Парк "Лесная сказка" 1 сентября порадует гостей театрализованной программой "Путешествие Незнайки и его друзей в страну знаний". Будут игры, конкурсы, призы и подарки. Начало в 14 часов.
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