Депутаты от фракции ЛДПР Вадим Деньгин, Михаил Дегтярев и Борис Чернышов внесли в Госдуму законопроект, разрешающий переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября. Решение должно быть обусловлено погодой, национальными особенностями и т.п. Об этом пишет "Российская газета".
Авторы инициативы считают, что обширная география России, разнообразие ее климатических, национальных, социальных и иных особенностей "объективно обуславливают иной подход к определению даты начала учебного года".
По мнению депутатов ЛДПР, использование 1 сентября как всеобщего начала учебного года — устаревшая традиция. Они хотят сохранить 1 сентября как общую дату начала учебного года, но регионы должны будут сами решать, когда в их школах ученики сядут за парты.
Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже предлагал начинать учебный год с 1 октября. Он считает, что такая мера поможет продлить лето детям за счет теплого сентября. В Министерстве образования и науки РФ не поддержали такое предложение.
Комментарии
Сдача экзаменов так же, по погоде? (Вузы, ЕГ, училища ...). Можно и на работу по погоде, думцам зарплату по погоде - новая традиция (не старая), с часами поигрались...
учебный год начнется 1 октября, а завершится 1 июля? Опять очередной бред
В думе совсем ополоумели от нечего делать . Продлить за счёт тёплого сентября и заставить учится в жарком июне ?
Что они там ещё делают дармоеды ? Разогнать думу как захребетников , паразитирующих на шее народа . !
Всё дело в том, что баранов резать неудобно !-го сентября. Родители против.
Перенос на религиозной почве. Думцы вредят образованию. Начнется урезание учебной программы.
Хорошо, что не перенесли 1 сентября, на 1 декабря - месяц проучились, а там глядишь и каникулы подоспели. До 1 июня, останется совсем мало времени, как и знаний в головах у наших школьников. С приходом к власти, подобных реформаторов от ЛДПР, может привести к обвалу всеобщего образования в России. Сами то, они, как учились - забыли? Хотя сегодня, уже, ни чему не удивляешься - сегодня это фантастика, а завтра суровая реальность. Экспериментов у нас, более чем достаточно, одно ЕГЭ чего только стоит, знания превратить в поле чудес, отгадал - получи приз...