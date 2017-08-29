Депутаты от фракции ЛДПР Вадим Деньгин, Михаил Дегтярев и Борис Чернышов внесли в Госдуму законопроект, разрешающий переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября. Решение должно быть обусловлено погодой, национальными особенностями и т.п. Об этом пишет "Российская газета".

Авторы инициативы считают, что обширная география России, разнообразие ее климатических, национальных, социальных и иных особенностей "объективно обуславливают иной подход к определению даты начала учебного года".

По мнению депутатов ЛДПР, использование 1 сентября как всеобщего начала учебного года — устаревшая традиция. Они хотят сохранить 1 сентября как общую дату начала учебного года, но регионы должны будут сами решать, когда в их школах ученики сядут за парты.

Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже предлагал начинать учебный год с 1 октября. Он считает, что такая мера поможет продлить лето детям за счет теплого сентября. В Министерстве образования и науки РФ не поддержали такое предложение.