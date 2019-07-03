Минприроды проведет проверку по незаконным рубкам алтайских лесов

Минприроды Алтайского края не подтверждает незаконных рубок на 200 млн рублей, которые якобы выявили правоохранители. Но некоторые нарушения они действительно нашли. Об этом во время онлайн-конференции на сайте краевого правительства рассказал министр природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин.
Так, министра спросили об итогах проверки ФСБ и Россельхоза в отношении ведомства, в ходе которой, как сообщают СМИ, выявлено нарушений на 200 млн рублей.
"Сумма ущерба относится к проведению рубок обновления в Боровлянском лесничестве. Возможность их проведения в Алтайском крае указана в официальном письме Минприроды России. В лесной план края объемы рубок обновления внесены по требованию самого Рослесхоза. Документальное подтверждение тому есть – протокол по итогам работы Комиссии Рослесхоза на этапе согласования лесного плана на ближайшие 10 лет", – ответил министр.
Судя по его ответу, Минприроды не признает это как нарушение – "рубки обновления проведены обоснованно". Попрядухин добавил, что акт разногласий направлен в Рослесхоз. При этом "все объемы и виды заготовки древесины согласованы с Рослесхозом и ведутся на основании Лесного плана Алтайского края, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов".
Но он признал, что вопрос еще не закрыт.
"По остальным предписанным нарушениям Минприроды края инициированы служебные проверки. В списке Чарышское, Алтайское, Озерское и Залесовское лесничества. Прозрачность проверок обеспечивают созданные комиссии с привлечением общественности, органов власти, сотрудников МЧС, депутатов, экологов", – сказал Попрядухин. Он подчеркнул, что выявленные нарушения не связаны с существующими или будущими особо охраняемыми природными территориями.
Напомним, о проверке алтайского Минприроды было известно официально. О выемке документов 31 мая 2019 сообщили в Рослесхозе. Говоря о природных территориях, он имеет в виду приказ федеральной власти о выделении в алтайских ленточных борах территории, где будет запрещена рубка.
Комментарии
Одни что-то подозревали, другие в это время рубили и в Китай продавали. Ничего не меняется
Незаконная рубка в Совете федерации сидит
Прям неделя леса на местных новостных сайтах.........хоть бы к добру это всё.....
Минприроды не подтверждает незаконные рубки, но нарушения нашли! Ну все понятно, старые схемы
А валежник для фанеры так и лежит в лесах! Где обещанная переработка на ДОК е ???? Почему туда исключительно деловой кругляк везут?