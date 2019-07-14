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Где вы были раньше: на Алтае "отразили" нападки Москвы по рубкам леса на 200 млн

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Местные эксперты считают, что претензии Рослесхоза по рубках ухода в Боровлянском лесничестве не обоснованы
Фото: Александра Черданцева

Фото: Александра Черданцева

Ученые и эксперты Алтайского края встали на защиту регионального Минприроды, которого обвиняют в нарушении на 200 млн рублей при рубках ухода в Боровлянском лесничестве. Такую оценку они дали после выезда на место 8 июля.

Нарушений нет

Специалисты говорят одно и то же: Рослесхоз нашел нарушения по рубкам обновления там, где их нет.

"Основная цель проведения таких рубок – обновление древостоя. В данном случае в рубку назначены спелые и перестойные деревья старше 101 года, а также молодые преспевающие деревья, имеющие пороки ствола. Мы провели проверку и не нашли никаких нарушений, как в действиях работников лесного хозяйства, так и исполнителей лесозаготовительных работ", – прокомментировал завкафедрой лесного хозяйства АГАУ, доктор сельскохозяйственных наук Александр Маленко.

Доцент кафедры лесного хозяйства АГАУ, кандидат биологических наук Алексей Малиновских также считает, что именно эти рубки именно здесь были обоснованными. В доказательство, кроме всего прочего, приводит такой факт: на участке после работ продолжают расти редкие виды растений семейства орхидных, значит, лесная экосистема сохранила свое равновесие.

Речь о проверке рубок в Боровлянском лесничестве за 2018-2019 годы. Рослесхоз провел проверку обоснованности рубок и выявил нарушения. В ведомстве считают, что проводить их не было необходимости. Срубленные деревья оценены в 200 млн рублей ущерба.

В краевом Минприроды с такой оценкой не согласны, местные чиновники отправили письмо министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину с просьбой провести расследование по законности назначения рубок обновления.

Но зачем вообще здесь нужны были рубки? Рубки обновления проводят в помощь молодым деревьям, которым из-за старых не хватает места и света, говорит доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук Евгений Парамонов.

Для этого на определенном участке спиливаются приспевающие, спелые и перестойные, то есть старые деревья.

Бумага стерпит всё

В законности рубок уверен даже алтайский эколог, эксперт ОНФ Алексей Грибков, который всегда выступает против грубого пользования лесом и обычно критикует власти и арендаторов леса.

"Лес – естественная экосистема и живет по своим законам. Да, человек лесом пользуется и это нельзя отменить. И я всегда говорил, что рубки нужны. Вопрос где, как и сколько. В данном случае никаких грубых нарушений нет, проводимые мероприятия соответствуют тем нормативным документам, которые утверждены лесным законодательством", – сказал он.

Грибков пояснил, что вся проблема в документах. Эти рубки были прописаны в материалах лесоустройства и лесохозяйственных регламентах. Все документы утверждены разными ведомствами, в том числе и Рослесхозом. Но теперь там говорят, что рубить было нельзя.

"Самовольно специалисты лесного хозяйства не приходят и не рубят. Получается, что Рослесхоз согласовал Лесной план Алтайского края, в котором отражен данный вид рубки. Говорить позже, что рубки проведены незаконно и самовольно – мягко говоря, странно. Зачем же тогда Рослесхоз рекомендовал Алтайскому краю эти рубки предусмотреть?" – добавляет эколог.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

14.07.2019 08:32
Чучмек

Что означает понятие спелости деревьев? Как можно дерево сравнивать с ягодой или овощем?

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