Четыре обезглавленных скелета нашли при добыче песка на берегу озера Займища в Заринском районе, сообщает газета "Наш город Заринск" со ссылкой на издание "Знамя Ильича".

Человеческие кости обнаружил водитель трактора, который проводил земляные работы в селе Комарское по заданию властей, которым потребовался песок для беговых дорожек на местную олимпиаду.

На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские. Они собрали останки, отправив их на экспертизу.

После проведения исследования будет установлено, сколько времени скелеты пролежали в земле, а также приблизительный возраст и причина смерти людей.