Сборная России впервые с 2022 года выступит на турнире ФИФА с флагом и гимном
Юношеская команда сыграет с Суданом, Сьерра‑Леоне, Джибути, Афганистаном и Турцией
24 октября 2026, 12:14, ИА Амител
Сборная России среди футболистов не старше 15 лет впервые с 2022 года примет участие в турнире под эгидой ФИФА с использованием государственной символики, сообщает ТАСС.
Формат турнира — матчи 8 на 8, каждый из которых состоит из двух 20‑минутных таймов. Соперником россиян в первой встрече станет сборная Судана. Далее, 25 октября, им предстоит сыграть со сборными Сьерра‑Леоне и Джибути, а 26 октября — с командами Афганистана и Турции. Участники предварительного этапа распределены по 32 группам.
По итогам группового раунда команды продолжат борьбу в сетках плей‑офф. Регламент предусматривает, что каждая сборная проведет на турнире по десять матчей.
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков еще в июне подчеркивал значимость допуска юношеской сборной к турниру. В РФС считают это важным этапом на пути возвращения российских команд на международную арену. Российская сторона официально подтвердила готовность участвовать в соревнованиях.
14:04:44 24-10-2026
Ну да, осчастливили...топ турнир с топ сборными, хотя и юношескими))) и да, мячик на фото - с неправильными ромбиками
16:46:17 24-10-2026
Юс (14:04:44 24-10-2026) Ну да, осчастливили...топ турнир с топ сборными, хотя и юнош... У ромба 4 угла.
На фото стандартный мяч,состоящий из пяти и шестиугольников.
Не благодари.
17:30:54 24-10-2026
Гость (16:46:17 24-10-2026) У ромба 4 угла.На фото стандартный мяч,состоящий из пяти... Не за что благодарить человека, мягко говоря, далёкого от футбола...ты, видимо, ромбиковы мяч только на этом фото и видел
19:14:56 24-10-2026
Юс (14:04:44 24-10-2026) Ну да, осчастливили...топ турнир с топ сборными, хотя и юнош... Да вы футболист профи. Попробую угадать вашу фамилию... Дзюба? Или маленький член сборной России -Аршавин?
13:17:01 25-10-2026
Гость (19:14:56 24-10-2026) Да вы футболист профи. Попробую угадать вашу фамилию... Дзюб... Насчёт профи - угадал, в остальном - мимо...видимо только эти две фамилии и знаешь, где-то, когда-то слышал