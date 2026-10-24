Юношеская команда сыграет с Суданом, Сьерра‑Леоне, Джибути, Афганистаном и Турцией

24 октября 2026, 12:14, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: сгенерировано "Яндексом" / amic.ru

Сборная России среди футболистов не старше 15 лет впервые с 2022 года примет участие в турнире под эгидой ФИФА с использованием государственной символики, сообщает ТАСС.

Формат турнира — матчи 8 на 8, каждый из которых состоит из двух 20‑минутных таймов. Соперником россиян в первой встрече станет сборная Судана. Далее, 25 октября, им предстоит сыграть со сборными Сьерра‑Леоне и Джибути, а 26 октября — с командами Афганистана и Турции. Участники предварительного этапа распределены по 32 группам.

По итогам группового раунда команды продолжат борьбу в сетках плей‑офф. Регламент предусматривает, что каждая сборная проведет на турнире по десять матчей.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков еще в июне подчеркивал значимость допуска юношеской сборной к турниру. В РФС считают это важным этапом на пути возвращения российских команд на международную арену. Российская сторона официально подтвердила готовность участвовать в соревнованиях.