С 1 августа в Барнауле вводят электронные транспортные карты для краевых и федеральных льготников, реализация проездных билетов на бланках прекращается, напоминают на официальном сайте города.
Приобрести персональную транспортную карту вида "Льготная" можно будет с 15 июля. Оформить и пополнить ее можно в 49 отделениях почтовой связи Барнаула по адресам:
- проспект Ленина, 54;
- проспект Калинина, 10;
- улица Октябрят, 29;
- улица Взлетная, 2к;
- улица Балтийская, 16;
- улица Гоголя, 185;
- улица Смирнова, 92;
- проспект Ленина, 112;
- проспект Ленина, 69;
- улица Сиреневая, 3б;
- улица Гущина, 165;
- улица Кутузова, 177;
- улица Германа Титова, 17;
- улица Молодежная, 68;
- проспект Ленина, 142;
- проспект Комсомольский, 110;
- улица Северо-Западная, 240;
- поселок Борзовая Заимка, улица Радужная, 20;
- улица Пушкина, 68
- улица Попова, 51;
- улица Змеиногорский тракт, 8;
- улица Малиновая 1-я, 58;
- проспект Социалистический, 69;
- улица Антона Петрова, 144;
- улица Георгия Исакова, 113е;
- улица Новороссийская, 9;
- улица Островского, 31;
- улица Юрина, 241;
- улица Никитина, 28;
- улица Павловский тракт, 132;
- улица Взлетная, 41;
- улица Власихинская, 67;
- улица Солнечная Поляна, 15б;
- улица Попова, 121;
- улица Георгия Исакова, 266;
- улица Гущина, 154;
- улица Бабуркина, 12;
- улица Энтузиастов, 28б;
- улица Малахова, 128;
- улица Попова, 186;
- поселок Бельмесево, улица Молодежная, 46;
- село Власиха, улица Мамонтова, 56;
- село Гоньба, улица Октября, 30а;
- село Лебяжье, улица Центральная, 65а;
- рабочий поселок Южный, улица Чайковского, 16;
- поселок Центральный, улица Мира, 5;
- микрорайон Затон, пер. Почтовый, 3;
- поселок Научный Городок, улица Научный городок, 9;
- микрорайон Новосиликатный, улица Новосибирская, 32.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие право на меры социальной поддержки.
При оформлении и выдаче льготной карты осуществляется ее первая активация (пополнение) путем внесения на счет 330 рублей. В последующем баланс карты нужно будет пополнять на эту же сумму на календарный месяц, в котором пользователь планирует совершать поездки. Телефон для справок: (3852) 55-75-43 (МУП "Центртранс").
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