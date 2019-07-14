С 1 августа в Барнауле вводят электронные транспортные карты для краевых и федеральных льготников, реализация проездных билетов на бланках прекращается, напоминают на официальном сайте города.

Приобрести персональную транспортную карту вида "Льготная" можно будет с 15 июля. Оформить и пополнить ее можно в 49 отделениях почтовой связи Барнаула по адресам:

проспект Ленина, 54;

проспект Калинина, 10;

улица Октябрят, 29;

улица Взлетная, 2к;

улица Балтийская, 16;

улица Гоголя, 185;

улица Смирнова, 92;

проспект Ленина, 112;

проспект Ленина, 69;

улица Сиреневая, 3б;

улица Гущина, 165;

улица Кутузова, 177;

улица Германа Титова, 17;

улица Молодежная, 68;

проспект Ленина, 142;

проспект Комсомольский, 110;

улица Северо-Западная, 240;

поселок Борзовая Заимка, улица Радужная, 20;

улица Пушкина, 68

улица Попова, 51;

улица Змеиногорский тракт, 8;

улица Малиновая 1-я, 58;

проспект Социалистический, 69;

улица Антона Петрова, 144;

улица Георгия Исакова, 113е;

улица Новороссийская, 9;

улица Островского, 31;

улица Юрина, 241;

улица Никитина, 28;

улица Павловский тракт, 132;

улица Взлетная, 41;

улица Власихинская, 67;

улица Солнечная Поляна, 15б;

улица Попова, 121;

улица Георгия Исакова, 266;

улица Гущина, 154;

улица Бабуркина, 12;

улица Энтузиастов, 28б;

улица Малахова, 128;

улица Попова, 186;

поселок Бельмесево, улица Молодежная, 46;

село Власиха, улица Мамонтова, 56;

село Гоньба, улица Октября, 30а;

село Лебяжье, улица Центральная, 65а;

рабочий поселок Южный, улица Чайковского, 16;

поселок Центральный, улица Мира, 5;

микрорайон Затон, пер. Почтовый, 3;

поселок Научный Городок, улица Научный городок, 9;

микрорайон Новосиликатный, улица Новосибирская, 32.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие право на меры социальной поддержки.

При оформлении и выдаче льготной карты осуществляется ее первая активация (пополнение) путем внесения на счет 330 рублей. В последующем баланс карты нужно будет пополнять на эту же сумму на календарный месяц, в котором пользователь планирует совершать поездки. Телефон для справок: (3852) 55-75-43 (МУП "Центртранс").