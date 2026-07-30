Сгорел киногород, построенный для съемок фильма с Никитой Кологривым

Пламя уничтожило 30 деревянных строений

30 июля 2026, 11:10, ИА Амител

Никита Кологривый / Фото: стоп-кадр из сериала "Слово пацана"

В деревне Большое Кобяково Зубцовского округа 29 июля произошел крупный пожар, полностью уничтоживший масштабные декорации для съемок исторического фильма "Молодинская битва", сообщает vn.ru. По данным регионального управления МЧС, огонь охватил около двух тысяч квадратных метров.

Уничтожено порядка 30 деревянных строений, пожарным удалось отстоять лишь десять объектов.

«Режиссер фильма Константин Буслов сообщил, что в момент возгорания съемочная группа уже покинула площадку. Однако теперь создателям картины, вероятно, придется восстанавливать часть декораций, чтобы продолжить работу над фильмом», — пишет издание.

Возгорание началось на территории деревянного киногорода, воссоздающего Москву времен Ивана Грозного и царские палаты XVI века. Предварительной причиной происшествия называют нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехники во время работы съемочной группы.

В результате инцидента никто не пострадал. После случившегося прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности на площадке.

О фильме и киногороде

Картина посвящена событиям 1572 года — знаменитому сражению при Молодях, в котором русские войска под командованием князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина разгромили армию крымского хана Девлета I Гирея. Историки оценивают эту победу как одну из ключевых в истории Русского государства.

Для съемок в Тверской области построили масштабный деревянный город, воссоздающий Москву времен Ивана Грозного и царские палаты XVI века. Именно эти декорации полностью уничтожил пожар.