Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем опорного Алтайского государственного университета ведет первый набор студентов на новую образовательную программу "Управление качеством продукции при производстве продуктов питания".
Абитуриентам 2019 года МИЭМИС предлагает стать первыми специалистами в Алтайском крае по уникальному и жизненно необходимому направлению подготовки, изучающему проблемы создания высококачественной продукции пищевой промышленности.
"Разработать эту образовательную программу мы решили, учитывая не только важность решения задачи обеспечения продовольственной безопасности страны, но и растущее внимание людей разных поколений к здоровому образу жизни, к качественному питанию. Мы поставили перед собой цель – подготовить специалистов, способных организовать производство высококачественных продуктов питания. Новая программа была разработана и пролицензирована в 2018 г.", — уточняет заведующий кафедрой экономики предпринимательства и маркетинга МИЭМИС АлтГУ, к.э.н., доцент Марина Михайловна Бутакова.
Данное направление подготовки является уникальным уже потому, что это единственная образовательная программа по управлению качеством продукции при производстве продуктов питания в Алтайском крае. Сегодня различными вузами нашей страны (СФУ, Казанский федеральный университет, Дальневосточный федеральный и др.) предлагается более 20 профилей по управлению качеством, но в основном это управление качеством в машиностроении и приборостроении. Профиль "Управление качеством при производстве продуктов питания" есть только в АлтГУ. А профиль определяет отраслевую направленность программы. Профиль при производстве продуктов питания чрезвычайно актуален для рынка труда Алтайского края, в котором предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности выпускают 30% промышленной продукции, численность занятых, более 1900 предприятий. В 2018 году производство муки осуществляло 156 мельниц, крупу вырабатывало 64 предприятия, зерновые завтраки – 24 организации, в крае функционировало 24 комбикормовых завода и 13 макаронных цехов и фабрик, 72 предприятия по производству и переработке молока, 5 мясокомбинатов, 174 мясоперерабатывающих предприятий. Эти предприятия должны решить сегодня ряд важнейших для государства задач – обеспечение продовольственной безопасности страны (это не только количество продовольствия), увеличение экспорта несырьевой продукции АПК (в Алтайском крае в 2,7 раза к 2024 г. (а это необходимость выпуска продукции, конкурентоспособной на национальном и зарубежных рынках)).
"Эта программа задумана как межфакультетская. Содержание программы позволит студентам получить знания и навыки в разных областях. При реализации программы объединяется потенциал экономистов, менеджеров, биологов, информатиков. У нас предусмотрен большой практикум в лабораториях биологического факультета с целью научить студентов проводить оценку качества сырья и готовой продукции. Мы будем учить проводить маркетинговые исследования рынка продуктов питания, чтобы понять, как меняются требования к качеству продукции со стороны потребителей", — отмечает Марина Михайловна.
Остается добавить, что выпускники программы "Управление качеством продукции при производстве продуктов питания" будут востребованы на предприятиях АПК и пищепрома, в органах сертификации, стандартизации, управления и контроля над деятельностью предприятий этой отрасли, в таможенных органах и в правовой сфере.
Комментарии
хосподи....
как только АГУ не упражняется, чтобы затащитить абитуриента к себе....
Очередная красивая картинка-название.
Любой выпускник политеха с направлений ПЖС или ПРС прекрасно работает в области в том числе и управления качеством продукции
Знаю я такую одну, закончила АГУ отдел безопастность труда. Заходит в магазин ищет просрочку, набирает ее в корзину и к директрисе. 10 минут разговора у магазина все хорошо и она с другой тележкой продуктов из магазина к себе в машину. На том проверка магазина пройдена. Все у всех отлично. Этому их учат?
Для качества продуктов необходимо набирать китайцев, китайские студенты платят хорошо в йенах звонкой монетой, есть новые общажные корпуса для них с развитой инфраструктурой и забором.
Будут готовить очередных бездельников?
Все мы помним присказку... "У АГУ одна потеха.......у политеха" ) ) Политех как был лучшиМ, так и останется, а АГУ только показушники и разгильдяи. Сложней поступить - но читься делать нефиг, а в Политехе наоборот, поступить просто - но и вылететь как пробка из под шампанского как два пальца!
16.07.2019 11:11
krash
этих присказок было множество.
ума нет - иди в пед
стыда нет - иди в мед
ни тех и ни тех - иди в политех
Зато в политехе как аккредитация - так проблемы. И студенты идут доучиваться в АГУ. Скоро эта аккредитация кончится - и привет опять. А АГУ без проблем аккредитацию прошел. Так что АГУ надежнее. Диплом - дело серьезное!
16.07.2019 11:17
Александр
Да АГУ сразу откупился и норм, а АГТУ приходится доставать своих старых профессоров на живой досмотр, проходить по честному. И почему все мои знакомые из АГУ учились легко то так?! и главное еще с красными дипломами выходили. А мы такие глупые со стеклянными глазами как зомби думали как бы поспать а не на дискотеку сходить. Вон у студентов АГУ есть время ходить на мисс гранмулино и мисс доширак, а найди из политеха мисс, да она же в учебниках уснула. Ваш Диплом АГУ это престижность, но не реальные знания. Любой производственник Барнаула скорее из политеха возьмет кандидата (не про экономистов говорю).
Любой производственник Барнаула скорее из политеха возьмет кандидата (не про экономистов говорю).
И именно по этой причине в полутехе обучали и на ыканамиздоф и на туристаф. Самые производственные специальности. Так и скажите, что всеми силами пытались бабло с абитуры снять.