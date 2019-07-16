Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем опорного Алтайского государственного университета ведет первый набор студентов на новую образовательную программу "Управление качеством продукции при производстве продуктов питания".

Абитуриентам 2019 года МИЭМИС предлагает стать первыми специалистами в Алтайском крае по уникальному и жизненно необходимому направлению подготовки, изучающему проблемы создания высококачественной продукции пищевой промышленности.

"Разработать эту образовательную программу мы решили, учитывая не только важность решения задачи обеспечения продовольственной безопасности страны, но и растущее внимание людей разных поколений к здоровому образу жизни, к качественному питанию. Мы поставили перед собой цель – подготовить специалистов, способных организовать производство высококачественных продуктов питания. Новая программа была разработана и пролицензирована в 2018 г.", — уточняет заведующий кафедрой экономики предпринимательства и маркетинга МИЭМИС АлтГУ, к.э.н., доцент Марина Михайловна Бутакова.

Данное направление подготовки является уникальным уже потому, что это единственная образовательная программа по управлению качеством продукции при производстве продуктов питания в Алтайском крае. Сегодня различными вузами нашей страны (СФУ, Казанский федеральный университет, Дальневосточный федеральный и др.) предлагается более 20 профилей по управлению качеством, но в основном это управление качеством в машиностроении и приборостроении. Профиль "Управление качеством при производстве продуктов питания" есть только в АлтГУ. А профиль определяет отраслевую направленность программы. Профиль при производстве продуктов питания чрезвычайно актуален для рынка труда Алтайского края, в котором предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности выпускают 30% промышленной продукции, численность занятых, более 1900 предприятий. В 2018 году производство муки осуществляло 156 мельниц, крупу вырабатывало 64 предприятия, зерновые завтраки – 24 организации, в крае функционировало 24 комбикормовых завода и 13 макаронных цехов и фабрик, 72 предприятия по производству и переработке молока, 5 мясокомбинатов, 174 мясоперерабатывающих предприятий. Эти предприятия должны решить сегодня ряд важнейших для государства задач – обеспечение продовольственной безопасности страны (это не только количество продовольствия), увеличение экспорта несырьевой продукции АПК (в Алтайском крае в 2,7 раза к 2024 г. (а это необходимость выпуска продукции, конкурентоспособной на национальном и зарубежных рынках)).

"Эта программа задумана как межфакультетская. Содержание программы позволит студентам получить знания и навыки в разных областях. При реализации программы объединяется потенциал экономистов, менеджеров, биологов, информатиков. У нас предусмотрен большой практикум в лабораториях биологического факультета с целью научить студентов проводить оценку качества сырья и готовой продукции. Мы будем учить проводить маркетинговые исследования рынка продуктов питания, чтобы понять, как меняются требования к качеству продукции со стороны потребителей", — отмечает Марина Михайловна.

Остается добавить, что выпускники программы "Управление качеством продукции при производстве продуктов питания" будут востребованы на предприятиях АПК и пищепрома, в органах сертификации, стандартизации, управления и контроля над деятельностью предприятий этой отрасли, в таможенных органах и в правовой сфере.