Вторник, 16 Июль, 11:53

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,83
€ 70,86
Обь
230см +7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Шукшинские дни на Алтае-2019Пожар в барнаульской многоэтажкеОтключения горячей воды-2019
Новости

Обеспечить продовольственную безопасность: АлтГУ начинает подготовку кадров

, ИА "Амител"
АлтГУ начинает подготовку специалистов в области управления качеством производства продуктов питания

Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем опорного Алтайского государственного университета ведет первый набор студентов на новую образовательную программу "Управление качеством продукции при производстве продуктов питания".

Абитуриентам 2019 года МИЭМИС предлагает стать первыми специалистами в Алтайском крае по уникальному и жизненно необходимому направлению подготовки, изучающему проблемы создания высококачественной продукции пищевой промышленности.

"Разработать эту образовательную программу мы решили, учитывая не только важность решения задачи обеспечения продовольственной безопасности страны, но и растущее внимание людей разных поколений к здоровому образу жизни, к качественному питанию.  Мы поставили перед собой цель – подготовить специалистов, способных организовать производство высококачественных продуктов питания. Новая программа была разработана и пролицензирована в 2018 г.", — уточняет заведующий кафедрой экономики предпринимательства и маркетинга МИЭМИС АлтГУ, к.э.н., доцент Марина Михайловна Бутакова.

Данное направление подготовки является уникальным уже потому, что это единственная образовательная программа по управлению качеством продукции при производстве продуктов питания в Алтайском крае. Сегодня различными вузами нашей страны (СФУ, Казанский федеральный университет,  Дальневосточный федеральный и др.) предлагается более 20 профилей по управлению качеством, но в основном это управление качеством в машиностроении и приборостроении. Профиль "Управление качеством при производстве продуктов питания" есть только в АлтГУ. А профиль определяет отраслевую направленность программы. Профиль при производстве продуктов питания чрезвычайно актуален для рынка труда Алтайского края, в котором предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности выпускают 30% промышленной продукции, численность занятых, более 1900 предприятий. В 2018 году производство муки осуществляло 156 мельниц, крупу вырабатывало 64 предприятия, зерновые завтраки – 24 организации, в крае функционировало 24 комбикормовых завода и 13 макаронных цехов и фабрик, 72 предприятия по производству и переработке молока, 5 мясокомбинатов, 174 мясоперерабатывающих предприятий.  Эти предприятия должны решить сегодня ряд важнейших для государства задач – обеспечение продовольственной безопасности страны (это не только количество продовольствия), увеличение экспорта несырьевой продукции АПК (в Алтайском крае в 2,7 раза к 2024 г. (а это необходимость выпуска  продукции, конкурентоспособной на национальном и зарубежных рынках)).

"Эта программа задумана как межфакультетская. Содержание программы позволит студентам получить знания и навыки в разных областях. При реализации программы объединяется потенциал экономистов, менеджеров, биологов, информатиков. У нас предусмотрен большой практикум в лабораториях биологического факультета с целью научить студентов проводить оценку качества сырья и готовой продукции. Мы будем учить проводить маркетинговые исследования рынка продуктов питания, чтобы понять, как меняются требования к качеству продукции со стороны потребителей", — отмечает Марина Михайловна.

Остается добавить, что выпускники программы "Управление качеством продукции при производстве продуктов питания" будут востребованы на предприятиях АПК и пищепрома, в органах сертификации, стандартизации, управления и контроля над деятельностью предприятий этой отрасли, в таможенных органах и в правовой сфере.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

16.07.2019 10:44
знающий

хосподи....
как только АГУ не упражняется, чтобы затащитить абитуриента к себе....
Очередная красивая картинка-название.
Любой выпускник политеха с направлений ПЖС или ПРС прекрасно работает в области в том числе и управления качеством продукции

1  0
16.07.2019 11:04
- гость -

Знаю я такую одну, закончила АГУ отдел безопастность труда. Заходит в магазин ищет просрочку, набирает ее в корзину и к директрисе. 10 минут разговора у магазина все хорошо и она с другой тележкой продуктов из магазина к себе в машину. На том проверка магазина пройдена. Все у всех отлично. Этому их учат?

0  0
16.07.2019 11:05
кайзер

Для качества продуктов необходимо набирать китайцев, китайские студенты платят хорошо в йенах звонкой монетой, есть новые общажные корпуса для них с развитой инфраструктурой и забором.

0  0
16.07.2019 11:10
Чучмек

Будут готовить очередных бездельников?

0  0
16.07.2019 11:11
krash

Все мы помним присказку... "У АГУ одна потеха.......у политеха" ) ) Политех как был лучшиМ, так и останется, а АГУ только показушники и разгильдяи. Сложней поступить - но читься делать нефиг, а в Политехе наоборот, поступить просто - но и вылететь как пробка из под шампанского как два пальца!

0  0
16.07.2019 11:16
- гость -

16.07.2019 11:11
krash

этих присказок было множество.

ума нет - иди в пед
стыда нет - иди в мед
ни тех и ни тех - иди в политех

0  0
16.07.2019 11:17
Александр

Зато в политехе как аккредитация - так проблемы. И студенты идут доучиваться в АГУ. Скоро эта аккредитация кончится - и привет опять. А АГУ без проблем аккредитацию прошел. Так что АГУ надежнее. Диплом - дело серьезное!

0  0
16.07.2019 11:32
- гость -

16.07.2019 11:17
Александр
Да АГУ сразу откупился и норм, а АГТУ приходится доставать своих старых профессоров на живой досмотр, проходить по честному. И почему все мои знакомые из АГУ учились легко то так?! и главное еще с красными дипломами выходили. А мы такие глупые со стеклянными глазами как зомби думали как бы поспать а не на дискотеку сходить. Вон у студентов АГУ есть время ходить на мисс гранмулино и мисс доширак, а найди из политеха мисс, да она же в учебниках уснула. Ваш Диплом АГУ это престижность, но не реальные знания. Любой производственник Барнаула скорее из политеха возьмет кандидата (не про экономистов говорю).

0  0
16.07.2019 11:36
- гость -

Любой производственник Барнаула скорее из политеха возьмет кандидата (не про экономистов говорю).

И именно по этой причине в полутехе обучали и на ыканамиздоф и на туристаф. Самые производственные специальности. Так и скажите, что всеми силами пытались бабло с абитуры снять.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
11:49
МЧС передало штормпрогноз из-за аномальной жары в Алтайском крае 0
11:35
Сын депутата сбил насмерть двух человек в Челябинской области 4
11:19
Продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года прокомментировал Минтруд 4
11:05
Барнаульцам объяснили, чем опасно купаться возле "Леруа Мерлен" 13
10:44
BCG: 40% частного капитала России владеют сверхбогатые 3
10:30
Обеспечить продовольственную безопасность: АлтГУ начинает подготовку кадров 9
10:20
Предприятия Кузбасса за месяц удвоили долги перед сотрудниками 3
10:07
Алтайские компании отправятся с бизнес-миссией в столицу Приморья 0
09:56
Захарова ответила на угрозу взорвать Крымский мост 12
09:26
Эксперты рассказали, в каких сферах вырос спрос на сотрудников 1
09:01
Покалеченную в приемной семье девочку хотят удочерить десятки людей 0
08:30
Роскомнадзор потребовал удалить свастику с герба РФ в Facebook 6
08:15
Делегацию из Германии удивило техническое оснащение Павловского ДОК 10
08:00
Уязвимость российского С-400 выявили в США 7
07:45
Школа летом: как помочь ребенку добиться результата 0
07:30
Бастрыкин предложил ввести конфискацию имущества за коррупцию 7
07:02
Барнаульский жилой комплекс стал призером международного архитектурного конкурса 0
06:48
История четырех колец: как менялись автомобили Audi 2
06:30
Дефицит вакцины против бешенства в Алтайском крае объяснили в Минздраве 4
06:21
Лучшие снимки с конкурса Drone Awards 0
06:01
Бабкина и звёзды "Хищника","Индианы Джонса": что ждать от Шукшинского фестиваля 2
23:51
Нового агента 007 сыграет темнокожая актриса 5
23:27
67% россиян поддерживают запрет смартфонов школьникам 2
22:51
Барнаульцев предупреждают о массовых отключениях горячей воды 8
22:19
ВВП Китая показал худший рост за 27 лет, но выше, чем в РФ 2
21:49
Минтруд возмутился "дополнительным выходным" на диспансеризацию 2
21:26
Стоимость ОСАГО упала в России 6
20:52
Мария Мотузная вернулась в Россию 20
20:26
Назван инициатор застройки Лесного пруда в Барнауле 14
19:51
30 км теплосетей заменят в Барнауле 0
19:24
Mazda может сменить дилера в Барнауле 1
19:03
Москвичка "после бурных выходных" умерла во время массажа лица в клинике 8
18:32
Матвиенко назвала условия для счастливой жизни на собственном примере 10
18:05
Забор и домофон: жильцы барнаульской новостройки захватили детскую площадку 10
17:38
Сообщение о минировании здания ВТБ в Барнауле оказалось ложным 3
17:31
Урну с прахом ветерана ВОВ обнаружили в реке Чумыш на Алтае 3
17:01
Рабочие приступили к восстановлению кровли на горевшем доме в Барнауле 0
16:41
Улицу в Барнауле перекроют на два месяца из-за реконструкции теплосети 0
16:37
Франция получит 600 тонн алтайского биотоплива 7
16:12
Проверку по обращению жильцов горевшего дома начали в прокуратуре 6
16:01
Александр Гудков посетил Алтай с сестрой и друзьями по КВН 5
15:30
СКР ведет проверку по факту гибели пенсионеров при пожаре на Алтае 0
15:17
Очаг менингококковой инфекции в Новосибирске ликвидировали 0
15:07
Трамвай протаранил легковой автомобиль в Барнауле: движение остановилось 0
15:01
"Чуть колесо не пробил": Орешкин о поездке из Москвы в Тольятти на Lada Xray 4
14:37
Умный и надежный: каким должен быть кроссовер и где его найти в Барнауле 4
14:31
Найдено тело второго мальчика, пропавшего у реки Песчаная на Алтае 0
14:26
Туристы алтайского санатория попались на перевозке наркотиков 4
14:13
Бийчанин пытался продать ворованные колеса их же владельцу 2
14:02
В Алтайском крае завершены работы по организации видеонаблюдения за ЕГЭ 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.