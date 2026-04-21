Врач перечислил самые опасные супы
Людям с заболеваниями почек или суставов не стоит есть некоторые блюда
21 апреля 2026, 08:00, ИА Амител
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов предупредил, что людям с заболеваниями почек или суставов стоит исключить из рациона щавель и супы на его основе. Об этом сообщает "Российская газета".
Врач также указал на потенциальные риски употребления рассольника: из‑за высокого содержания соли это блюдо может незаметно повышать давление до критических отметок и создавать дополнительную нагрузку на почки.
По словам Вялова, если не пересаливать блюдо, негативных последствий можно избежать — но классический рассольник зачастую содержит избыточное количество соли, поэтому его лучше исключить из меню при гипертонии и проблемах с почками. Аналогичные рекомендации распространяются и на солянку.
Супы из щавеля опасны по другим причинам. Содержащаяся в нем щавелевая кислота связывает кальций и способствует его вымыванию из костей. Кроме того, в щавеле присутствуют оксалаты — они могут кристаллизоваться в почках и приводить к образованию камней.
В своем Telegram‑канале врач уточнил, что щавель категорически не рекомендуется употреблять людям с подагрой и мочекаменной болезнью. Он посоветовал проявлять осторожность и с другими зелеными овощами. Важно учитывать их состав, концентрацию оксалатов и уровень образования мочевой кислоты.
Если кушать только солянку или только суп со щавелем конечно опасно. Врач видимо диссертацию писал по кислым щам