Врач перечислил самые опасные супы

Людям с заболеваниями почек или суставов не стоит есть некоторые блюда

21 апреля 2026, 08:00, ИА Амител

Гороховый суп / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов предупредил, что людям с заболеваниями почек или суставов стоит исключить из рациона щавель и супы на его основе. Об этом сообщает "Российская газета".

Врач также указал на потенциальные риски употребления рассольника: из‑за высокого содержания соли это блюдо может незаметно повышать давление до критических отметок и создавать дополнительную нагрузку на почки.

По словам Вялова, если не пересаливать блюдо, негативных последствий можно избежать — но классический рассольник зачастую содержит избыточное количество соли, поэтому его лучше исключить из меню при гипертонии и проблемах с почками. Аналогичные рекомендации распространяются и на солянку.

Супы из щавеля опасны по другим причинам. Содержащаяся в нем щавелевая кислота связывает кальций и способствует его вымыванию из костей. Кроме того, в щавеле присутствуют оксалаты — они могут кристаллизоваться в почках и приводить к образованию камней.

В своем Telegram‑канале врач уточнил, что щавель категорически не рекомендуется употреблять людям с подагрой и мочекаменной болезнью. Он посоветовал проявлять осторожность и с другими зелеными овощами. Важно учитывать их состав, концентрацию оксалатов и уровень образования мочевой кислоты.




