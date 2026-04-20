Российские ученые создали ракету для предотвращения града

Изобретение относится к устройствам для изменения атмосферных условий

20 апреля 2026, 21:53, ИА Амител

Град под Барнаулом / Фото: amic.ru

Группа российских ученых разработала ракету для борьбы с градовыми облаками. Это следует из материала РИА Новости, которые изучили электронную базу Роспатента.

В патентном документе указано: изобретение относится к устройствам для изменения атмосферных условий, а точнее — к метеорологическим противоградовым ракетам. Их предназначение — активно воздействовать на градовые облака, чтобы предотвращать градобития и провоцировать выпадение осадков.

По пояснениям разработчиков, принцип действия устройства следующий: после попадания ракеты в переохлажденное облако происходит равномерное распределение центров кристаллизации. На этих центрах образуются кристаллики льда, которые затем выпадают в виде осадков — благодаря этому удается предотвратить формирование и выпадение града.



