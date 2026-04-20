Российские ученые создали ракету для предотвращения града
Изобретение относится к устройствам для изменения атмосферных условий
20 апреля 2026, 21:53, ИА Амител
Группа российских ученых разработала ракету для борьбы с градовыми облаками. Это следует из материала РИА Новости, которые изучили электронную базу Роспатента.
В патентном документе указано: изобретение относится к устройствам для изменения атмосферных условий, а точнее — к метеорологическим противоградовым ракетам. Их предназначение — активно воздействовать на градовые облака, чтобы предотвращать градобития и провоцировать выпадение осадков.
По пояснениям разработчиков, принцип действия устройства следующий: после попадания ракеты в переохлажденное облако происходит равномерное распределение центров кристаллизации. На этих центрах образуются кристаллики льда, которые затем выпадают в виде осадков — благодаря этому удается предотвратить формирование и выпадение града.
21:59:54 20-04-2026
Градом с лавинами борются.
Интересно как это оружие назвали
05:29:36 21-04-2026
этой "разработке"минимум полвека.
10:08:34 21-04-2026
Гость (05:29:36 21-04-2026) этой "разработке"минимум полвека.... Когда не чем похвалится, то трясут бабушкин сундук.
14:44:01 25-04-2026
С громким "ж-ж-ж!!" ракета носилась по небу, преследуя облака. Облака, впрочем, успешно расступались и пропускали жужжащую хрень мимо, ворча сквозь зубы "задолбала эта хрень".