Идея о продлении учебного года звучит уже не первый раз, однако завоевать сторонников ей пока не удается

21 апреля 2026, 06:15, ИА Амител

Школьники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ввести в российских школах пятую, июньскую четверть, посвященную "творчеству", и тем самым продлить учебный год предложил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. И хотя похожие предложения уже звучали, именно в этот раз инициатива вызвала у многих россиян весьма бурную реакцию. Что о ней думают алтайские эксперты и представители самой сферы образования — выяснял корреспондент amic.ru.

"Хотя бы две недели"

Продлить учебный год Владислав Гриб предложил в беседе с ТАСС. Соответствующая публикация вышла 19 апреля и в короткие сроки привлекла к себе немало внимания.

«В России летние каникулы длятся больше трех месяцев и было бы неплохо в первые две недели июня сделать "пятую четверть", не для оценок, а для творческих занятий, на которые в течение года не хватает времени», — заявил Гриб.

При этом, по словам замсекретаря Общественной палаты, эти творческие занятия должны "достойно оплачиваться" учителям.

«Идею "творческой пятой четверти" можно обсудить, и хотя бы две недели июня, до 15-го числа, на это отвести. А возможно, и весь июнь», — сообщил Гриб.

Это уже не первый раз, когда в России звучат предложения о сокращении летних каникул. С аналогичной идеей еще в ноябре 2025 года выступала уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Ярославская, как и Гриб, также предлагала сделать июнь для школьников "творческим" и посвятить его соответствующим занятиям.

"Время отдыха и оздоровления"

Судя по реакции в соцсетях, рядовые граждане предложение Владислава Гриба встретили скептически. Пример этого — алтайское сообщество "Подслушано Барнаул". Едва ли не 90% комментаторов идею "пятой четверти" оценили негативно, о чем поспешили весьма эмоционально высказаться.

«Хорошо, что я учился в то время, когда школьная форма была отменена и каникулы были долгие», — радуется один из подписчиков сообщества.

По всей видимости, ни в других регионах, ни "на верху" идею тоже не поддержали. Официальный комментарий федерального Министерства просвещения о нецелесообразности "пятой четверти" появился в один день с публикацией ТАСС.

Как сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, каникулы — это "время для отдыха и оздоровления". А различных творческих и не только занятий, организованных для школьников, в летнее время и так хватает.

«Наряду с традиционными летними лагерями в нашей стране на протяжении многих лет успешно функционируют пришкольные лагеря с дневным пребыванием. Для учащихся организуют яркую, насыщенную и разнообразную программу. Ребята участвуют в спортивных соревнованиях, творческих мастер-классах, экскурсиях», — заявил министр.

Все придумано до нас

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева указала на тот же факт, что и Сергей Кравцов. "Пятая четверть" для многих школьников давно существует в связи с работой массы лицензированных организаций. В первую очередь — детских лагерей.

«Если вы посмотрите на программы летнего оздоровительного отдыха и количество специализированных смен в детских лагерях, вы увидите, что ребенок может выбрать направление с учетом его интересов, способностей, склонностей или желания попробовать что-то новое. Количество профильных смен в Алтайском крае огромное», — сообщила омбудсмен.

Впрочем, как отмечает Казанцева, качество услуг в этой сфере можно и нужно улучшать, и эта работа в регионе уже идет.

Кстати, в 2025 году летние лагеря в Алтайском крае посетили 26 тысяч детей. Эту цифру осенью 2025 года называла министр социальной защиты региона Наталья Оськина. Фактически показатель мог быть еще больше: неизвестно, например, попали ли в это число дети, отправившиеся в лагерь в другом регионе.

Нагрузки и так много

Не встретила понимания концепция "пятой четверти" и со стороны действующих работников образования.

«Я категорически против. Дети устают за учебный период и уже в мае достаточно тяжело вести уроки», — сообщила директор барнаульской частной школы "Фрион" Людмила Рожкова.

По ее словам, речи о продлении учебы в июне просто не может быть: дети с трудом дожидаются даже обычного конца года.

«Ребенку элементарно нужно давать выспаться», — уверена педагог.

Школьники, по оценке директора, не обладают таким здоровьем, чтобы подвергать их нагрузке еще и летом. А какую-то степень такой нагрузки, как отмечает Рожкова, предполагают даже творческие мероприятия: так или иначе они потребуют раннего подъема, времени на дорогу до учебного заведения и т.д.

«Я прекрасно понимаю, какая сейчас нагрузка ложится на детей. Мы, наоборот, поднимаем на разных площадках вопрос о том, чтобы немного облегчить программу по различным предметам», — солидарна с Рожковой депутат Барнаульской думы, а в прошлом педагог и победитель конкурса "Учитель года" в Алтайском крае Марина Понкрашева.

Три месяца летнего отдыха, это, по мнению депутата, не так уж и много. А в старших классах, как напомнила Понкрашева, школьники в это время сдают либо готовятся к сдаче ВПР и ЕГЭ, что также не идет на пользу восстановлению после учебного года.

Кроме того, эксперт подчеркнула: у общеобразовательной школы есть собственные задачи и функции. Творчество относится уже к системе дополнительного образования, и смешивать эти сферы не нужно.

«Кто-то ходит на футбол, кто-то — на рисование, кто-то — на танцы, и каждый коллектив на лето продумывает свою программу», — отмечает Понкрашева.

Напомним, не так давно в мэрии Барнаула обсудили трудоустройство школьников краевой столицы во внеучебное время. Летом 2026 года школы города планируют трудоустроить 2225 детей, для чего в бюджете предусмотрено 8,3 млн рублей. Учащихся будут привлекать к "простым, традиционным работам", не требующим дополнительной квалификации.