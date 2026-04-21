Почти пять тысяч предпринимателей на Алтае выбрали новый налоговый режим

АвтоУСН в регионе используют в основном компании из торговли

21 апреля 2026, 07:15, ИА Амител

Два успешных предпринимателя / Фото: создано в нейросети ChatGPT

В Алтайском крае предприниматели начали переходить на автоматизированную упрощенную систему налогообложения, которая действует с января 2026 года. К середине марта этот режим выбрали уже 4,8 тысячи субъектов бизнеса, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Кто выбирает новый режим

О распространении АвтоУСН на пресс-конференции рассказала глава краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Елена Абдулаева.

«На середину марта этот режим выбрали уже 4,8 тысячи субъектов бизнеса, то есть говорим о порядка пяти тысячах наших предпринимателей и организаций. Мы посмотрели на эти сферы: сфера торговли — это 40%, 7% — это производственники. 63 впервые зарегистрированных субъекта бизнеса из тех новых, о которых я говорила, они указали при открытии бизнеса, что АвтоУСН — это то, что они выбирают», — сообщила она.

По ее словам, предприниматели заранее просчитывают, насколько им подходит новый формат работы.

«Бизнес глубоко погрузился, посчитал, как он будет вести деятельность, для того чтобы в целом понимать — хватит ему и государству», — отметила Абдулаева.

Сколько денег режим принес бюджетам

По данным властей, новый налоговый режим уже дал первые поступления в бюджеты.

«Есть данные о поступлении от этого режима в бюджеты. В бюджеты всех уровней поступило свыше 176 млн рублей. В крае от этого осталось 97,9 млн рублей», — сказала глава управления.

Для кого подходит АвтоУСН

Автоматизированная упрощенная система налогообложения ориентирована в первую очередь на микробизнес. Ее могут применять компании и предприниматели с годовым доходом до 60 млн рублей и среднесписочной численностью сотрудников не более пяти человек.

При этом режим подходит не всем. Большинство компаний на обычной "упрощенке" не укладываются в такие ограничения. Кроме того, АвтоУСН нельзя совмещать с патентной системой налогообложения. Есть и другие условия: зарплату сотрудникам нужно выплачивать только в безналичной форме, а расчеты вести через банки из перечня Федеральной налоговой службы.