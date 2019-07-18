Четверг, 18 Июль, 19:24

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,83
€ 70,61
Обь
222см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Шукшинские дни на Алтае-2019Пожар в барнаульской многоэтажкеОтключения горячей воды-2019
Новости

Изношенный коллектор в Барнауле заменят на полиэтиленовый

, ИА "Амител"
На время замены участка коллектора с 23 июля потребуется ограничение движения транспорта
В Барнауле работы по замене коллектора будут вестись методом горизонтально-направленного бурения / Фото: tvernews.ru

В Барнауле работы по замене коллектора будут вестись методом горизонтально-направленного бурения / Фото: tvernews.ru

Продолжается модернизация коллектора № 9 на улице Аванесова, предстоит заменить более 220 м трубопровода диаметром 800 мм, сообщается на официальном сайте города со ссылкой на "Росводоканал Барнаул".

"Стоимость проекта составляет 19,5 млн рублей. Работы начнутся в ближайшее время", — рассказали в пресс-службе компании.

Перекладка сети ведется в рамках подготовки к работе в зимний период 2019-2020 гг. Вместо физически изношенной железобетонной трубы будет уложена новая полиэтиленовая со сроком службы более 50 лет. Это продолжение работ по модернизации коллектора, который проходит вдоль Змеиногорского тракта и улицы Аванесова. В апреле там был переложен участок длиной 90 м. В целом с 2017 года заменено более 1,6 км трубопровода.

Работы будут вестись методом горизонтально-направленного бурения, чтобы вскрытие грунта было минимальным. Модернизация коллектора синхронизирована с капитальным ремонтом улицы Аванесова в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и будет вестись в тесном контакте с дорожными службами.

В связи с этим с 23 июля будет ограничено движение автотранспорта по нечетной стороне ул. Аванесова (по направлению в город) от дома №125 до дома № 175. Завершить перекладку планируется 12 августа.

Ранее сообщалось, что с 21 июля из-за ремонта коллектора также закроют движение на участках проспекта Ленина.

Материалы по теме

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
19:01
По "реке" плывет доска. Сенатор Белоусов в Барнауле перешел лужу во всю улицу 0
18:32
Изношенный коллектор в Барнауле заменят на полиэтиленовый 0
18:01
"Лифтотерапия": пациенты алтайской клинической больницы полчаса провели в лифте 0
17:39
Жители алтайского села поблагодарили Федора Смолова за Дом культуры 0
17:09
Лоси в городе: водителей просят быть осторожными на объездной в Барнауле 5
17:07
Темнота — друг молодежи: власти заменят подсветку на улицах Барнаула 0
16:51
Руины истории: как выглядит музыкальный лицей Барнаула после пожара 9
16:46
"Вспученный фонтан" в Камне-на-Оби поручили переделать подрядчикам 0
16:33
Качеством дополнительного образования довольны 80% родителей на Алтае 0
15:39
Двухметровый "невиданный" пирог приготовят на День города в Заринске 2
15:14
Автоэксперт Михельсон провел тест-драйв Hyundai Tucson после рестайлинга 6
15:01
Подробности ДТП на Алтае: выпил, разогнался, врезался в стелу, двое погибших 8
14:58
Мемориал с Вечным огнем в Бийске дополнят новым памятником 0
14:41
Ленинский продолжает лысеть: в Барнауле убирают деревья с проспекта Ленина 10
14:26
Центр протонной терапии планируют создать в Новосибирске 0
14:02
Степень готовности Барнаула к грядущей зиме обсудили в администрации города 0
13:56
Туристка из Барнаула устроила ДТП на трассе в Горном Алтае 44
13:38
Электрики заменят подсветку букв "Барнаул" 14
13:21
Три энергоблока отключились на Калининской АЭС после короткого замыкания 3
13:16
СМИ удалили из зала суда во время рассмотрения дела об убийстве Михаила Седова 45
13:01
Дополнительные ливневые колодцы строят в Барнауле на улице Пролетарской 4
12:51
Фонтан "вспучился" после ремонта в Камне-на-Оби 8
12:31
Российские аналоги "Зоны 51" назвал уфолог: где-то в Крыму и что-то в Мытищах 1
12:13
Барнаульцу на полтора года заблокировали возможность оплатить проезд 27
12:06
Загрязнение воздуха усиливается в Новосибирске 3
11:54
Алтайский селянин украл золото у матери и пропил деньги от его продажи 0
11:35
Глава Барнаула поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны 0
11:33
Барнаулец просит футболиста Смолова дать денег на "убитую" больницу 15
11:15
Несколько тонн продуктов и одежды везет фонд "Облака" семьям Усть-Коксы 27
11:01
Два человека погибли и двое пострадали в результате ДТП на Алтае 0
10:52
Мы сделаны из мяса: стал известен любимый футбольный клуб жителей Алтая 2
10:42
Болельщиков зовут на встречу с футболистами "Динамо-Барнаул" 3
10:31
Россиянке грозит тюрьма за лекарство от судорог для сына 12
10:16
Барнаульского лихача Александра Руденко этапировали в образцовую колонию 21
09:39
МЧС пояснило, из-за чего сгорело здание музыкальной школы в Барнауле 17
09:30
Судебные приставы и Алтайэнергосбыт примут участие в операции "Должник" на Алтае 13
09:07
Новосибирский вуз лишили аккредитации по трем направлениям 0
08:40
Кота за 150 тысяч рублей разыскивают в Барнауле 27
08:24
Зять надругался над тещей-инвалидом в Горном Алтае 1
08:07
Как платить за свет, если уехал в отпуск: задай любой вопрос БГЭС
На вопросы читателей ИА "Амител" отвечает гендиректор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади
07:40
Инновация в царстве сна: почему врачи советуют выбирать пенные матрацы 0
07:26
Зеленский снизил плату за ЖКХ и готовит нулевой тариф для пожилых 42
07:12
Настоящие 60-ые: знаменитая школа-студия МХАТ устроила в Барнауле "Оттепель" 20
06:50
Как правильно выбрать арбуз: 6 шагов знающего покупателя 4
06:21
Замки из песка - как отдельный вид искусства 2
06:01
"Нет прогресса — нет мечты": Артем Поломошнов о развитии шахмат на Алтае 0
23:52
Шнуров озвучит пришельца в мультфильме "Белка и Стрелка 3" 0
23:29
Запрет на продажу алкоголя в жилых кварталах предлагают в Минздраве 9
22:58
Квотирование выбросов запустят в четырех городах Сибири 4
22:31
Реальные доходы россиян вновь снизились в 2019 году 8

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.