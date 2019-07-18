Изношенный коллектор в Барнауле заменят на полиэтиленовый

Продолжается модернизация коллектора № 9 на улице Аванесова, предстоит заменить более 220 м трубопровода диаметром 800 мм, сообщается на официальном сайте города со ссылкой на "Росводоканал Барнаул".

"Стоимость проекта составляет 19,5 млн рублей. Работы начнутся в ближайшее время", — рассказали в пресс-службе компании.

Перекладка сети ведется в рамках подготовки к работе в зимний период 2019-2020 гг. Вместо физически изношенной железобетонной трубы будет уложена новая полиэтиленовая со сроком службы более 50 лет. Это продолжение работ по модернизации коллектора, который проходит вдоль Змеиногорского тракта и улицы Аванесова. В апреле там был переложен участок длиной 90 м. В целом с 2017 года заменено более 1,6 км трубопровода.

Работы будут вестись методом горизонтально-направленного бурения, чтобы вскрытие грунта было минимальным. Модернизация коллектора синхронизирована с капитальным ремонтом улицы Аванесова в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и будет вестись в тесном контакте с дорожными службами.

В связи с этим с 23 июля будет ограничено движение автотранспорта по нечетной стороне ул. Аванесова (по направлению в город) от дома №125 до дома № 175. Завершить перекладку планируется 12 августа.

Ранее сообщалось, что с 21 июля из-за ремонта коллектора также закроют движение на участках проспекта Ленина.