В августе 2019 года в России вступают в силу множество законов, постановлений и нормативных актов. ИА "Амител" выделил из этой массы наиболее значимые, которые повлияют на жизнь россиян в общем и жителей Алтайского края в частности.

Закон об ипотечных каникулах (вступил в силу 1 августа)

Закон предусматривает льготный период на срок до полугода для заемщиков по ипотеке, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В это время кредиторы не могут забрать имущество должника, которое находится в залоге.

Во время ипотечных каникул они могут самостоятельно установить себе размер ежемесячного взноса либо не платить его совсем. Банкам дается пять дней на то, чтобы дать ответ желающему получить отсрочку.

Ипотечные каникулы станут возможными для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, для тех, кто потерял кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%.

Примечательно, что закон об ипотечных каникулах будет распространяться в том числе и на договоры об ипотеке, которые заключили до вступления закона в силу. Действие каникул не распространяется на ипотечные кредиты на "роскошное" жилье.

Наказания за подделку документов ужесточат (6 августа)

Закон увеличивает сроки ограничения или лишения свободы, а также принудительных работ с двух до трех лет за подделку паспорта или удостоверения личности "в целях использования либо сбыта подобных документов".

Вместе с этим устанавливается наказание за покупку, хранение, перевозку, а также использование заведомо поддельных паспортов, удостоверений, штампов, печатей и бланков. За совершение этих преступлений предусматривается ограничение или лишение свободы, либо принудительные работы на срок до одного года.

Также усиливается административная ответственность за нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей либо других носителей изображения государственного герба Российской Федерации.

Штрафы в этих случаях возрастут втрое: с 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Вместе с этим вводятся штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей за повторное правонарушение.

Ужесточится наказание и за предоставление заведомо ложных данных для получения общероссийского и заграничного паспорта. Для граждан штраф будет равен 3-5 тысячам рублей, для должностных лиц – 5-10 тысячам рублей.

Непропуск машин скорой помощи будет караться еще строже (6 августа)

В УК России внесут новую статью "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи". Она будет предусматривать для водителя лишение свободы на срок до четырех лет в том случае, если больной умер.

Если пациенту в результате был причинен тяжкий вред здоровью, на выбор суда – штраф до 80 тысяч рублей, либо принудительные работы до двух лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до двух лет.

Если опасности для его жизни не было, то автомобилисту будет грозить лишение водительских прав на срок до года или штраф до 5 тыс. рублей.

Прибавка к пенсии работающим пенсионерам (1 августа)

С 1 августа работающие пенсионеры будут получать повышенную пенсию. В Алтайском крае на нее сможет рассчитывать 141 тысяча пенсионеров. Размер прибавки зависит от того, какие пенсионные взносы делали работодатели в 2018 году.

Если человек вышел на пенсию в прошлом году, он получит максимальную ежемесячную прибавку 244,47 рубля.

Для этого не нужно дополнительно подавать заявления – прибавка начисляется автоматически. Единственное условие – официальное трудоустройство, так как отчисления производятся от "белой" зарплаты.