Видео: севший в кукурузном поле A321 пилят на куски

Самолет А321 "Уральских авиалиний", совершивший аварийную посадку в кукурузном поле 15 августа, начали разрезать на части, сообщает РИА "Новости".

Фрагменты лайнера доставят в Летно-исследовательский институт имени Громова для изучения.

Для разборки судна рабочие используют гидравлические ножницы.

С самолета уже сняли все ценные детали и механизмы, а также откачали все технические жидкости, в том числе 2,5 тонны топлива. Все ненужное утилизируют.

Самолет Airbus A321 с 233 людьми на борту (226 пассажиров и семь членов экипажа) вылетел из Москвы в Симферополь утром 15 августа. Вскоре после взлета у лайнера отказали силовые установки из-за столкновения с чайками, которые попали в двигатели. Пилоты развернули самолет и хотели возвращаться на аэродром, но приняли решение совершить аварийную посадку. Для этого было выбрано кукурузное поле недалеко от аэропорта Жуковского. Во время приземления, которое совершалось с убранными шасси, все остались живы. Двум пилотам присвоили звания Героев России.