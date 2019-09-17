Пьяный житель Горно-Алтайска во время ссоры поджег свою сожительницу

36-летний житель Горно-Алтайска облил бензином и поджег свою сожительницу, сообщили в республиканском Следкоме.

Вечером 21 августа между нетрезвым мужчиной и его 30-летней сожительницей произошел конфликт. Он облил женщину бензином и поджег. Инцидент произошел в доме по улице Фрунзе.

Потерпевшая получила ожоги 90% тела. Врачи долго боролись за жизнь пациентки, но от полученных травм она скончалась в больнице 2 сентября.

Задержанный признал свою вину. Ему предъявлено обвинение. На время расследования преступника заключили под стражу на два месяца.

Расследование уголовного дела продолжается.