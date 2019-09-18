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Утвержден проект благоустройства набережной Маймы в Горно-Алтайске

, ИА "Амител"
Ее превратят в центр притяжения любителей здорового образа жизни
Фото: 'Новости Горного Алтая'

Фото: "Новости Горного Алтая"

Дизайн-проект благоустройства набережной реки Маймы в Горно-Алтайске на 2020 год утвержден общественной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщают "Новости Горного Алтая".

Территория преобразится на участке от моста по улице Ленина до Поклонного креста, установленного в районе стадиона "Спартак".

Планируется провести озеленение, установку лавочек и освещения, а также обустройство вело-роллерной трассы. Протяженность последней составит 2,7 км. Также оборудуют участки для тренировок детей на воде и игры в пляжный волейбол.

Зимой на набережной можно будет кататься на лыжах. Специальная тренировочная трасса для этого протянется на 900 метров.

Кроме того, построят новый мост через Майму, который соединит переулок Театральный с улицей Партизанской и реконструируют старый, расположенный рядом с кинотеатром "Голубой Алтай".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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