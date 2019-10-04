Российскую журналистку задержали в Иране по подозрению в шпионаже

Российскую журналистку и писательницу Юлию Юзик задержали в Иране по подозрению в шпионаже и сотрудничестве с израильской разведкой, сообщает РБК.

"Известно, что у нее по прилету в Тегеран отобрали паспорт и сказали, что вернут на вылете из страны. Она несколько дней была без паспорта, – рассказал ее бывший муж Борис Войцеховский. – Вчера в ее номер в гостинице вломились сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР), выбили дверь, забрали ее и обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами".

По его словам, россиянке дали право на один телефонный звонок. Она связалась с матерью, сообщив, что находится в иранской тюрьме и ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Юлия Юзик последние годы сотрудничала с несколькими изданиями, в том числе с журналом GQ. В Тегеране два года назад она была в качестве корреспондента по приглашению местного издательского дома.

В 2016 году при поддержке фонда Михаила Ходорковского "Открытая Россия" баллотировалась в Госдуму по одномандатному округу в Дагестане. Автор книг о террористах-смертницах Кавказа и теракте в Беслане.