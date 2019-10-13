Пойманный на Кипре алтайский маньяк Сатлаев был героем видеоблога

Пойманный на Кипре алтайский насильник-следователь Александр Сатлаев был героем интернет-дневников начинающего блогера из России, сообщают "Вести".
Ростовчанин Александр Зубко — любитель путешествовать и снимать об этом видеоблоги, в которых он рассказывает подписчикам о своих приключениях. К примеру, в августе он отдыхал на северном Кипре, где познакомился с Сатлаевым.
"Алекс у нас с Сибири. Наверное, Алекс потерялся из России, просто мне не признается. Говорит, решил попутешествовать", — рассказал блогер о своем новом товарище.
Позже оказалось, что Алекс — это серийный маньяк-насильник из Республики Алтай. Когда снималось то видео, Сатлаев, которого прозвали "улыбчивым маньяком", уже знал, что на Родине он объявлен в федеральный розыск.
В конце сентября появилась информация о задержании Сатлаева на Кипре, где он напал на женщину. В федеральный и международный розыск его объявили после того, как в ночь на 4 августа в подъезде одного из домов Барнаула он изнасиловал девушку. Личность подозреваемого оперативники установили на следующий день.
Изначально бывший правоохранитель был задержан в 2013 году. Свои преступления он совершал поздним вечером и ночью, нападая на одиноких женщин. "Расследованием" этих преступлений занимался он же. Поэтому его долгое время не могли найти.
Судили Сатлаева за причастность к 11 изнасилованиям. Весной 2019 года он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. И вновь принялся за старое.
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