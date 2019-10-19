В результате прорыва дамбы под Красноярском погибли шесть рабочих и 14 пострадали

По предварительным данным, которые могут измениться, шестеро человек погибли и 14 пострадали в результате прорыва дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, передает ТАСС.
"19 октября 2019 года в 02:00 мск поступила информация, что в районе населенного пункта Щетинкино на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели, в результате чего в рабочем поселке затопило два общежития временного типа", — сообщил представитель регионального МЧС.
На место происшествие направлены 41 человек и 12 единиц техники, а также пять вертолетов Ми-8 и Ми-26 из Сибирского спасательного центра. На месте работают сотрудники полиции. В готовность приведена аэромобильная группировка в количестве 200 человек.
"Погибло шесть человек и 14 пострадали", — сообщил представитель ведомства.
В ведомстве подчеркнули, что данные по погибшим и пострадавшим — предварительные, они могут измениться.
Плотина, стоявшая у золотодобывающей артели, дала трещину и оттуда моментально хлынула вода, которая затопила все вокруг. Масштабы произошедшего пока неизвестны. ЧП случилось в тайге — там, где даже связи почти нет.
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