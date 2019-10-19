Траур по погибшим в результате обрушения дамбы объявлен в Красноярском крае

Глава Красноярского края Александр Усс объявил 21 октября днем траура по погибшим при обрушении дамбы на реке Сейба, сообщили на сайте правительства региона.
В соответствии с документом, во всех городах и районах края будут приспущены флаги. Администрация края выражает соболезнования семьям погибших.
По последним данным, в результате обрушения дамбы погибли 15 человек. Еще 13 остаются пропавшими без вести. Кроме того, необходимо составить точный список тех, кто мог находиться в рабочем поселке в момент обрушения конструкции.
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