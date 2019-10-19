Специалисты назвали предварительную причину обрушения дамбы в Красноярском крае

Дамба на золотодобывающем руднике в Красноярском крае могла обрушиться из-за износа.
Представитель экстренных служб региона рассказал об этом порталу РИА "Новости".
При этом неизвестно, кто должен был следить за состоянием объекта. В Ростехнадзоре сообщили, что ничего не знали о ней.
"Никаких заявленных документов не поступало, преддекларационных обследований не проводилось", – заявили в ведомстве.
По факту обрушения дамбы возбуждено уголовное дело. Вода затопила общежития, в которых могло находиться около 80 человек. На данный момент известно о 12 погибших и 14 пропавших без вести. Три человека госпитализированы в тяжелом состоянии.
Комментарии
А кто владелец артельки?
Из-за износа? да, ладнааа? У нас же в СССР вечные дамбы строили! Ах, негодяи, не просчитали чего-то и дамба буквально 63 года простояла и рухнула! Ну, как так-то? Должна была 150 лет стоять!
Читайте нормальные СМИ.
RT: "Волна, которая прорвала дамбу в Красноярском крае, представляла собой селевой поток глины, камней и грязи и достигала в высоту четырёх-пяти метров.
«Волна была в высоту около четырёх-пяти метров. Она представляла собой сель», — цитирует РИА Новости сообщение администрации Щетинкинского сельсовета."
15:02 Читайте нормальные СМИ
И что не так в сообщении? Прорвало дамбу, образовался сель, который затопил в том числе и общежитие. Люди не смогли выбраться и погибли. Что не так?
15:02, с каких это пор RT нормальное СМИ? Это же сплошная ложь и пропаганда!
19.10.2019 15:34
- гость -
Хотя бы то, что там была не одна, а три дамбы. Прорвало все три. Основная причина - сильные дожди, а износ это уже вторично.