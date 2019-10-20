Задержан директор артели, которой принадлежит разрушившаяся дамба под Красноярском

Задержан гендиректор компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае, сообщает "Интерфакс".
Гендиректора ООО "Сисим", которое принадлежит холдингу "Сибзолото", привезли в региональный СК для проведения следственных действий. По данным Telegram-канала LifeShot, имя задержанного Максим Ковальков. Вместе с ним также задержаны горный мастер и начальник участка.
Ранее сообщалось, что следователи проводят обыски в организации, которой принадлежит разрушенная дамба, в рамках уголовного дела по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". По данным СМИ, обыски проводились в "Сибзолоте".
Участок, где прорвало дамбу, осваивала артель "Сисим". Росприроднадзор сообщил, что ранее проверял и выявил нарушения. Что касается дамбы, то, как отмечается, ее построили нелегально, не получив на строительство нужных разрешений. На прочность, естественно, тоже никто официально не проверял.
Прорыв дамбы произошел в ночь на 19 октября. В результате оказались затоплены два вагончика, в которых жили рабочие. Погибли 15 человек, шесть пропали без вести. 21 октября в регионе объявили днем траура.
Как сообщает LifeShot, родственникам вахтовиков, которые работали на прииске, ничего не говорят о состоянии их близких. Многие работали на предприятии семьями. Например, отец — начальник участка, вместе с ним трудились двое его сыновей, зять и сестра жены. Супруга мужчины знает о судьбе только одного из своих детей — он в больнице. О других членах семьи ничего неизвестно (кроме мужа, которого увезли в СК). И то, об этом ей рассказали люди, которые находятся в точно такой же ситуации и собирают информацию буквально по крупицам.
Комментарии
В списке задержанных нет тех кто не знал что ведется разработки что перегорожена река что жИлье в русле и тд