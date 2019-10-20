В Красноярском крае при ЧП было разрушено пять дамб, а не одна

При происшествии в Красноярском крае, в котором погибли рабочие золотодобывающего прииска, было разрушено пять дамб, причем все они были возведены незаконно, сообщает СК России.
"Установлено, что дамбы возведены незаконно, без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения", – рассказали в ведомстве.
Задержаны директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка. Причем, как отметили в СК, горный мастер, в обязанности которого входила организация работ, даже не имеет специального образования.
Начальник участка в ходе допроса признал, что "понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления". Следствие будет ходатайствовать об аресте всех троих задержанных.
19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Образовались потоки высотой четыре метра, которые снесли два общежития с рабочими.
По последним данным, погибли 15 человек. 21 октября в Красноярском крае объявили днем траура.
Комментарии
Какое образование? Это же не плановая экономика, закончил проект и до свидания...