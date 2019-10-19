Власти заявили, что дамба в Красноярском крае была построена с множеством нарушений

Дамба, на которой в Красноярском крае произошел прорыв, была построена с множеством нарушений, рассказал глава краевого правительства Юрий Лапшин.
"Работы сделаны кустарным способом, предполагаю, с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм", — сказал он.
Он отметил, что точное количество погибших еще неизвестно и будет уточняться, сообщают "РИА Новости".
Глава краевого управления МЧС отметил, что общежития для рабочих также были построены с нарушениями - балки были ниже бьефа гидротехнического сооружения.
В данный момент известно о 13 погибших и 13 пропавших без вести рабочих. 11 человек получают медицинскую помощь. Три из них находятся в тяжелом состоянии.
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