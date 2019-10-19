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Количество погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло

, ИА "Амител"
Ранее сообщалось о 6 погибших
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 11 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Ранее сообщалось о 6, а затем о 10 погибших. 15 человек считаются пропавшими без вести . 19 обратились за помощью к медикам.

"На данный момент 10 человек погибли, судьба еще 15 устанавливается", — сказал собеседник агентства. В МЧС сообщили, что четыре человека сейчас находятся в больнице, 15 были осмотрены врачами на месте.

Напомним, что прорыв дамбы, высотой около четырех метров произошел около шести утра по местному времени. Два общежития вахтовиков в поселке Щетинкино Красноярского края оказались затоплены.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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