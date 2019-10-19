Количество погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 11 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Ранее сообщалось о 6, а затем о 10 погибших. 15 человек считаются пропавшими без вести . 19 обратились за помощью к медикам.
"На данный момент 10 человек погибли, судьба еще 15 устанавливается", — сказал собеседник агентства. В МЧС сообщили, что четыре человека сейчас находятся в больнице, 15 были осмотрены врачами на месте.
Напомним, что прорыв дамбы, высотой около четырех метров произошел около шести утра по местному времени. Два общежития вахтовиков в поселке Щетинкино Красноярского края оказались затоплены.
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