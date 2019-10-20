Поисковая операция на месте обрушения дамбы под Красноярском возобновлена

В ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщили о возобновлении поисково-спасательной операции на месте прорыва дамбы в Курагинском районе.
В ночное время поисковая операция была приостановлена. Сейчас пропавшими без вести числятся шесть человек.
19 октября в районе поселка Щетинкино на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Потоки сели, которые обрушились на рабочий поселок, были примерно четыре метра в высоту.
Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек. Спасатели смогли найти семерых из 13 человек, считавшихся пропавшими без вести. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, разрушенные дома рабочих в поселке были построены с нарушениями. Как сообщает Telegram-канал Baza, следователи СК уже побывали в компании "СИБзолото". Основная версия ЧП: дамба рухнула из-за сильных дождей. Отмечается, что построили ее нелегально, не получив на строительство нужных разрешений. На прочность, естественно, тоже никто официально не проверял.
"Следователи уже допросили все руководство фирмы и забрали документы, касающиеся "речных" работ компании. Главная мишень следствия сейчас – тот, чьи подписи стоят под приказами о строительстве нелегальной дамбы", – рассказали источники канала.
Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 21 октября днем траура по погибшим при обрушении дамбы на реке Сейба.
Комментарии
Золото моем и ни кто нечего не знал.