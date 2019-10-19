Более 30 человек скончались от вейпинга в США

Центр по контролю и профилактике заболеваний США рассказал о количестве умерших от вейпинга, сообщает РИА "Новости".
Число летальных случаев превысило 30, а количество заболевших увеличилось с 1100 до 1500 человек. 33 летальных случая зафиксированы в 24 штатах. А заболевших нашли во всех штатах, кроме Аляски.
Точная причина заболеваний до сих пор не выявлена, как и вейпинговые устройства, которые могут их вызвать. Вероятная причина – масла с витамином Е. Специалисты обнаружили это вещество во всех жидкостях, которые использовали заболевшие. Позднее специалисты заявили, что в разных штатах причина заболеваний может быть разной.
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