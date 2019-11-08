Останки с размытого кладбища алтайского села перезахоронили в соседней деревне

Часть останков с подтопленного кладбища бывшего поселка За урожай в Рубцовском районе перезахоронили на погосте соседнего села Катково, пишет "Алтайская правда". Две недели назад, напомним, размытое место захоронения обнаружили рубцовские рыбаки.

На новое место перенесли шесть могил, которые размыли воды реки Алей. Глава администрации Бобковского сельсовета (в него входит Катково) Сергей Прилепин рассказал, что имена и фамилии четверых захороненных удалось восстановить. Две могилы так и остались безымянными. Их даже обнаружили с трудом: увидели небольшие холмики, раскопали и нашли останки.

Все их аккуратно подняли из земли, поместили в новые гробы и захоронили на Катковском кладбище. Установлены также сохранившиеся оградка и памятник. Работы выполняла ритуальная организация, им оплатили из бюджета Рубцовского района.

На старом месте осталось еще 17 могил, из них семь находятся в пятиметровой зоне от реки, одна – на расстоянии метра. Администрация продолжает поиск родственников, поскольку и эти захоронения вскоре придется переносить.

По словам Сергея Прилепина, в поселке За урожай не живет никто уже около 40 лет, последний житель покинул его в 1981 году. На кладбище есть могилы, за которыми ухаживают родственники усопших, а есть и такие, которые уже сравнялись с землей.

Не все люди поддерживают идею перезахоронения. Так, одна семья заявила, что делать это крайне нежелательно, потому что усопшего похоронили по всем православным канонам. Родные готовы смириться с тем, что прах окажется под водой, но поднимать его из земли не хотят.