Жителя Рубцовска разыскивают за попытки снять деньги с найденных банковских карт

Мужчина через паблик "Инцидент Рубцовск" пытается обратиться к земляку, который нашел утерянные документы и решил воспользоваться "счастливым случаем".

"6 ноября в районе клуба "Рандеву" были утеряны документы, банковские карты, водительское удостоверение. Сам виноват, но все же. Через некоторое время мне стали поступать СМС-сообщения о попытках списания средств с моих карт, одна операция все же успела пройти до блокировки", — рассказал владелец утерянного имущества.

После он приехал в магазин и, посмотрев по камерам, вычислил мужчину, который, предположительно, нашел документы и карты.

"Может, кто узнает своего знакомого. Пожалуйста, передайте ему, чтобы вернул! Считаю данный поступок неправильным, можно было документы охране отдать. Найти хозяев сегодня не проблема, но данный гражданин посчитал, что этого делать не стоит", — обратился рубцовчанин к совести нашедшего его вещи.