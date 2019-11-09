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Жителя Рубцовска разыскивают за попытки снять деньги с найденных банковских карт

, ИА "Амител"
До блокировки карт одна операция по списанию денежных средств прошла успешно
Предполагаемый 'счастливчик' / Фото: incident_rubtsovsk

Предполагаемый "счастливчик" / Фото: incident_rubtsovsk

Мужчина через паблик "Инцидент Рубцовск" пытается обратиться к земляку, который нашел утерянные документы и решил воспользоваться "счастливым случаем". 

"6 ноября в районе клуба "Рандеву" были утеряны документы, банковские карты, водительское удостоверение. Сам виноват, но все же. Через некоторое время мне стали поступать СМС-сообщения о попытках списания средств с моих карт, одна операция все же успела пройти до блокировки", — рассказал владелец утерянного имущества.

После он приехал в магазин и, посмотрев по камерам, вычислил мужчину, который, предположительно, нашел документы и карты.

"Может, кто узнает своего знакомого. Пожалуйста, передайте ему, чтобы вернул! Считаю данный поступок неправильным, можно было документы охране отдать. Найти хозяев сегодня не проблема, но данный гражданин посчитал, что этого делать не стоит", — обратился рубцовчанин к совести нашедшего его вещи.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

9.11.2019 11:10
гость

До блокировки карт одна операция по списанию денежных средств прошла успешно

Потому что сейчас до 1000 рублей можно в магазине списать и без пинкода, это очень удобно, специально так сделали. Сейчас для удобства много что специально делают, по телефону "да" ответил, деньги списали или кредит повесили, очень удобно. Это чтобы люди побольше денег держали в электронном виде, так удобней с ними работать

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