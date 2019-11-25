Движение по площади Сахарова в Барнауле перекроют с 1 декабря

В связи с подготовкой Барнаула к Новому году на нескольких участках города будет перекрыто движение, сообщает официальный сайт Алтайского края.

С 1 декабря нельзя будет ездить по площади Сахарова, с 8 часов вечера ограничат движение по проспекту Социалистическому от улицы Молодежной до Мерзликина. Открыть проезд планируют после демонтажа городка – 17 января.

Также с 20 декабря будет перекрыт подъезд к площади в районе Дворца культуры "Южный". 28 декабря, в день открытия районных елок, будет ограничен проезд вблизи праздничных площадок Октябрьского и Ленинского районов. С 15 до 19 часов нельзя будет проехать по участку улицы Георгия Исакова от четной до нечетной стороны улицы Островского, с 17 до 19 часов – по четной стороне проспекта Ленина от улицы Чеглецова до улицы Петра Сухова.

Движение автобусов в этот период будет организовано следующим образом:

маршрут № 6: … улица Георгия Исакова – четная сторона улицы Островского – Антона Петрова – разворот на пересечении Антона Петрова с Ленинградской – Антона Петрова, далее по маршруту; в обратном направлении: … Антона Петрова – четная сторона Островского – Георгия Исакова, далее по маршруту;

маршрут № 24: … улица Георгия Исакова – четная сторона Островского – Юрина, далее по маршруту; в обратном направлении: … улица Юрина – четная сторона Островского – Георгия Исакова, далее по маршруту;

маршрут № 29: … улица Георгия Исакова – четная сторона Островского – Юрина – Малахова, далее по маршруту; в обратном направлении: … улица Малахова – Юрина – четная сторона Островского – Георгия Исакова, далее по маршруту;

по маршрутам № 1, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 57, 58, 76 движение будет организовано по улице Северо-Западной – проспекту Калинина – проспекту Космонавтов, далее и в обратном направлении по маршрутам.

Также изменится движение троллейбусного маршрута № 1: от остановки "Барнаульский зоопарк" до остановки "Площадь Баварина" по маршруту, в обратную сторону: проспект Ленина – улица Матросова – Юрина – Малахова – Сухэ-Батора – 50 лет СССР – Георгиева – остановка "Барнаульский зоопарк".