Ни да ни нет. В СГК прокомментировали вероятность покупки проблемной ТЭЦ в Яровом

ТЭЦ в Яровом, где с конца ноября действует режим ЧС, требует больших вложений, а экономическая выгода будет низкой. Об этом сообщил директор алтайского филиала ООО "Сибирская генерирующая компания" Игорь Лузанов на пресс-конференции. Однако однозначно он не сказал ни да ни нет.
"Там проблема в том, что нужно вложить большое количество денег, чтобы привести станцию в соответствие, а полезный отпуск по теплу там крайне маленький, населения мало – всего 18 тысяч человек. История с вложением и возвращением этих средств сложная", – прокомментировал Лузанов вопрос, готова ли СГК выкупить проблемный объект. Ранее эксперты уже называли примерную сумму вложений: около одного миллиарда рублей.
Он не сказал однозначно, что компания не планирует покупать ТЭЦ. Но судя по его словам, ТЭЦ для СГК не имеет экономической привлекательности.
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Игорь Лузанов сравнил ситуацию с теплоснабжением Ярового с рубцовской, где СГК работает с 2016 года. Там произошла история с недофинансированием: прошлый собственник не вкладывался в ремонт. А в этой сфере, если сегодня не вложишь рубль, потом все равно придется вкладывать. Отложенные ремонты тянут за собой увеличенные затраты в последующий период, подчеркнул он.
"Мы точно рядом, точно помогаем. Головой и не только. Что будет дальше, я сейчас даже прогнозировать не буду. Там же есть собственник. Это его головная боль в первую очередь. И он эту проблему, как мы знаем, готов решать. Но насколько он понимает серьезность всей ситуации, потому что он не энергетик, я не знаю. Есть ощущение, что не понимает, но при этом готов вкладываться", – добавил Игорь Лузанов.
Напомним, в ноябре на ТЭЦ был введен режим ЧС из-за нестабильной работы станции, некачественного угля и его недостаточным запасом. Собственника (ООО "ТПК-Ресурс") насильно отстранили от работы.
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в недавнем интервью журналистам краевых СМИ сказал, что такие действия властей с экономической точки зрения неправильные, но оставить замерзать целый город было бы еще более неправильным.
Комментарии
За эти деньги можно новую гвзовою построить.