Два свитера и +10°С в квартире: как и почему замерзает город-курорт Яровое

"Образ современного яровчанина – два свитера и брюки на синтепоне от горнолыжного костюма. Мы просто хотим прийти в свои теплые квартиры, снять теплую одежду, переодеться в домашние костюмы, помыться горячей водой, которой тоже нет", – так описывает жизнь яровчан жительница города Татьяна Башко. О том, почему сложилась такая ситуация, рассказали в сюжете "Вести Алтай".

В Яровом, как и по всему Алтайскому краю, – мороз. В среду на улице было -27°С. "Утром я проснулась в 6 часов, у нас промерзли пластиковые окна. Лед", – рассказывает жительница города. Она говорит, что в детской школе искусств отменили уроки, там +10 градусов в классе. В домах яровчан тоже +13...+15°С, если не включать обогреватели.

Последние дни Яровое согревает самый мощный котел. Но специалисты говорят: в такие морозы нужно разжигать два котла. А сейчас и один загружают не на полную мощность, потому что экономят.

"Котлы справятся, уверенность у меня есть. Но при условии поставки качественного топлива, именно качественного угля", – говорит Алексей Багринцев, директор ТЭЦ Ярового.

Уголь, которым топили город, был влажным, и чтобы он хорошо горел, его смешивали с мазутом. А это серьезные дополнительные затраты. Но даже это некачественное топливо заканчивалось. Елена Пермякова, специалист по связям с общественностью ООО "ЯТЭК", сообщила, что завезут 2 тыс. тонн со Славгорода, 15 вагонов стоит в Междуреченске, они должны прийти до конца недели. Еще оплачено 6,5 тыс. тонн – это основная поставка, которую ждали в течение 10 дней.

19 ноября стало известно, что губернатор распорядился выделить Яровому уголь из резервного фонда края. "Оперативные действия властей региона вызваны безрезультативными попытками эксплуатирующей организации в течение двух последних суток наладить работу станции и выдать нормативную температуру теплоносителя. Накануне в Яровое поступил некачественный уголь, закупленный собственником ТЭЦ. В результате чего температура в квартирах жителей города сегодня колеблется в диапазоне 17-22 градусов", – сообщала пресс-служба правительства региона.

Утром 21 ноября губернатор Виктор Томенко провел специальное совещание по ситуации в Яровом. Глава краевого минпрома Александр Климин подтвердил, что работает только один котел, а уголь низкого качества, который из-за влажности попросту смерзается в мороз, пишет пресс-служба правительства.

Ситуация осложняется изношенностью оборудования ТЭЦ, которая является единственным источником тепла и горячей воды в Яровом. Температура в квартирах и соцобъектах уже в течение нескольких суток ниже 18 градусов, констатируют власти региона.

Дальнейшие комментарии правительства носят жесткий характер. Сообщается, что во время подготовки к отопительному сезону минпром, администрация Ярового и МУП "ЯТЭК" предлагали собственнику котельной различные варианты эксплуатации станции.

"Однако собственник (ООО "ТПК Ресурс" — учредители Константин Виллиевич Вальтер и Алексей Константинович Вальтер) заверял, что, смена эксплуатирующей организации (МУП "ЯТЭК") не создаст проблем. Будут обеспечены бесперебойные поставки угля, нормальная работа оборудования и отопительный сезон пройдет в штатном режиме. С 1 октября 2019 года ТЭЦ на основании договора аренды с ООО "ТПК Ресурс" эксплуатирует ООО "Яровская топливно-энергетическая компания" (генеральный директор Сергей Николаевич Узлов).

Однако уже начало отопительного сезона показало, что на ТЭЦ сложилась критическая ситуация. Фактически, собственник ввел в заблуждение краевые и городские власти", — говорится в сообщении правительства.



Вечером 21 ноября Губернатор Виктор Томенко проведет экстренное заседание краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, на котором будет выработано решение о восстановлении нормального теплоснабжения Ярового. В совещании, кроме членов правительства региона, примут участие руководители прокуратуры края, МВД, МЧС, УФСБ.

Накануне жители Ярового создали петицию, в которой умоляли власти региона вернуть ТЭЦ в собственность государства и приобрести для города нормальный уголь. "Мы хотим, чтобы ТЭЦ находилась в ответственности у государства, а не частного лица. Мы хотим обоснованные тарифные планы. Мы хотим видеть отчет потока денежных средств. Просим всех, кому небезразлична наша ситуация, поддержать нас в этом вопросе. Все попытки через заявления не приводят ни к чему!" – говорится в петиции, которую подписали 2 тыс. человек.

20 ноября в комментариях к посту губернатора на его странице в Instagram, посвященному коммунальной аварии в Барнауле, жители Ярового по-прежнему писали просьбы спасти их от холода в домах.