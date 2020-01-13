Алтайский край остался в списке регионов со слабой устойчивостью

Фонд "Петербургская политика" опубликовал рейтинг устойчивости регионов РФ по итогам декабря 2019 года.
Алтайский край и Республика Алтай остались в списке регионов с низкой устойчивостью. У обеих территорий по 4,1 балла. Это на 0,1 ниже, чем в ноябре.
Из других сибирских регионов компанию двум Алтаям в рейтинге с низкой устойчивостью составили Республика Хакасия и Иркутская область.
Самыми устойчивыми в СФО эксперты признали Томскую область и Республику Тыва.
Напомним, при составлении рейтинга специалисты оценивают регионы по нескольким позициям. Среди них – позитивные и негативные политические, социальные, экономические и другие события.
Так, среди негативных моментов декабря в Алтайском крае эксперты назвали приговор бывшему начальнику УЭБ и ПК ГУ МВД по Алтайскому краю Вадиму Надвоцкому, признанному виновным в получении взятки в особо крупном размере.
Среди позитивных моментов – запуск на барнаульском предприятии "Любава" первого в крае производства маргарина и спредов, ввод в эксплуатацию компанией "Россети" подстанции 110 кВ "Северная" в Рубцовске, 4-е место в экологическом рейтинге "Зеленого патруля".
Комментарии
и они при этом борются за звание лучшего города ....