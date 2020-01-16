Путин – красавчик. Как алтайские чиновники и депутаты восприняли послание президента

Эпохальное, сильное, конкретное – послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию 15 января 2020 года было действительно выдающимся. И заявлениями, и молниеносным стартом выполнения обещанного. В Алтайском крае было несколько площадок "семейного просмотра". Общероссийский народный фронт, Общественная палата региона и экспертный клуб "2030" собрали депутатов, чиновников и общественников у большого экрана и в прямом эфире прослушали выступление президента. А потом обсудили. Правда на тот момент еще никто не знал о грядущей отставке Дмитрия Медведева и правительства. Наверняка это бы еще больше оживило дискуссию. Хотя и без того было интересно, ведь Путин в этот раз пришелся по душе почти всем. Мы выбрали самые интересные моменты из их комментариев.

Денис Голобородько, депутат АКЗС, глава исполкома алтайской "Единой России":

"Это послание если не эпохальное, то точно открывающее новый этап госуправления. И вся общественно-политическая сфера ждала этих посылов. Понятно, что будет конституционная реформа, укрепление роли Госсовета, изменение модели формирования правительства. И это даст иные отношения центра и регионов, законодательной власти и исполнительной. Послание открывает новую страницу в истории, где партии и общественники будут играть серьезную роль".

Вячеслав Перерядов, депутат БГД, глава фракции "Единая Россия":

"Послание было социально-патриотическим. Важно, что народ на первом плане, а парламент выходит на новый авторитетный уровень. Президент дал четкие указы, напротив которых можно сразу ставить фамилию и срок".

Елена Хрусталева, депутат БГД от КПРФ, кандидат на пост главы администрации Барнаула:

"Мы привыкли, что такие инициативы исходят именно от нашего глубокоуважаемого и дорогого президента. И всегда он удивляет нас глобальными подходами. Мы в КПРФ часто говорим о необходимости помощи населению, оптимизации существующих программ, но нас не слышат. Чтобы услышали, надо чтобы сказал президент. Но в этом плане мы его полностью поддерживаем – наконец-то эта помощь будет материальной".

Евгения Боровикова, депутат АКЗС от ЛДПР:

"Конечно, международное превосходство в плане вооружения РФ – это безусловное превосходство. Путин на фоне других президентов выглядит красавчиком в плане международной политики. Но главными темами были, и это отрадно, демография и медицина, то есть внутренняя политика <...>.

Важны конституционные изменения, изменения в политической сфере. Чем больше оппозиции в правительстве, тем больше тем для дискуссий и принятия правильных решений".

Александр Молотов, депутат АКЗС, глава фракции "Справедливая Россия":

"Это послание было одним из самых сильных <...>.

Одно из направлений – экономика. Отрадно, что президент сказал то, о чем мы давно говорим: надо раскупорить "кубышку" – фонд национального благосостояния ценен не как таковой, а как способность развивать экономику. Но мы видели лицо Силуанова (и.о. министра финансов, – прим. авт.), оно было грустным, он уже в голове калькулятор включил и считал, как это все сделать. А нужна налоговая реформа <...>.

Еще один блок – патриотика. Без этого никуда, особенно в год 75-летия Победы. У президента четкая и правильная позиция: переписать результаты войны мы никому не дадим".

Оксана Молодых, депутат БГД, глава фракции "Справедливая Россия":

"Социальный блок был замечательным, но я бы хотела, чтобы в стране так заботились о предпринимателях (как о демографии, – прим. авт.), сохраняли и размножали мелкий и средний бизнес. А когда люди будут уверенно себя чувствовать, тогда и семьям будет лучше. Стимулировать рождение пособиями – замечательно, но это должно гармонично накладываться на укрепление "экономической ткани".

Марина Понкрашева, депутат БГД от "Единой России", член регионального штаба ОНФ:

"В этом году было большое количество конкретных цифр и конкретных шагов <...>. Но внедрять это все в жизнь придется на местах. Это важный посыл, о котором мы не должны забывать, перед региональной и муниципальной властью стоит большой объем работы".

Иван Панов, глава алтайских профсоюзов:

"Это обращение было не столько к депутатам, сколько к народу. Он говорил о конкретных проблемах конкретного человека. Президент признал, что созрел запрос на перемены, что доходы населения на низком уровне. Это было сказано крупными мазками, и теперь работа должна быть продолжена на местах <...>.

Посыл по изменению системы оплаты труда работников здравоохранения – это посыл для всей бюджетной сферы".

Евгений Шадринцев, политолог, один из организаторов клуба "2030":

"Перед посланием мы изучили мнение людей и экспертов. И могу сказать, что это одно из самых сильных посланий, потому что ожидания общества совпали с тем, что сказал президент <...>. И мы еще не один год будем его обсуждать и по нему работать".

Алексей Грибков, эколог, член регионального штаба ОНФ:

"Мне послание прошлого года гораздо больше понравились. В нем было больше внимания вопросам среды и охраны ресурсов. Но надо отдать должное словам президента, что нацпроекты никто не отменял. И не снимал ответственности за их реализацию. А с ней есть большие проблемы <...>. Внедрение этих технологий (снижение загрязнения природы, – прим. авт.) буксует из-за лобби бизнеса, который постоянно отодвигает сроки. Ни социальная сфера, ни экономика не будут нужны, если будет подорвана сама основа существования человека. Это природа и природные ресурсы. Без нормального воздуха медицина не поможет".

Надежда Капура, начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения":

"Главное в послании – повысить качество жизни и уровень доходов населения. И мы сегодня очень активно этим занимаемся. Но сегодня мы услышали и вторую составляющую – ответственность каждого конкретного человека за принятие новых мер поддержки и способность самому изменяться, чтобы качество его жизни стало лучше".

Владимир Попрядухин, министр природных ресурсов и экологии Алтайского края:

"Сегодня самое серьезное развитие и социальное благосостояние связано с материальными ресурсами. Не создание хорошей окружающей среды, хороших условий для проживания, а развитие производства. Но это послание было пронизано заботой о поколении, что внушает оптимизм".