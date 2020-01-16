Путин – красавчик. Как алтайские чиновники и депутаты восприняли послание президента

Эпохальное, сильное, конкретное – послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию 15 января 2020 года было действительно выдающимся. И заявлениями, и молниеносным стартом выполнения обещанного. В Алтайском крае было несколько площадок "семейного просмотра". Общероссийский народный фронт, Общественная палата региона и экспертный клуб "2030" собрали депутатов, чиновников и общественников у большого экрана и в прямом эфире прослушали выступление президента. А потом обсудили. Правда на тот момент еще никто не знал о грядущей отставке Дмитрия Медведева и правительства. Наверняка это бы еще больше оживило дискуссию. Хотя и без того было интересно, ведь Путин в этот раз пришелся по душе почти всем. Мы выбрали самые интересные моменты из их комментариев.
Денис Голобородько, депутат АКЗС, глава исполкома алтайской "Единой России":
"Это послание если не эпохальное, то точно открывающее новый этап госуправления. И вся общественно-политическая сфера ждала этих посылов. Понятно, что будет конституционная реформа, укрепление роли Госсовета, изменение модели формирования правительства. И это даст иные отношения центра и регионов, законодательной власти и исполнительной. Послание открывает новую страницу в истории, где партии и общественники будут играть серьезную роль".
Вячеслав Перерядов, депутат БГД, глава фракции "Единая Россия":
"Послание было социально-патриотическим. Важно, что народ на первом плане, а парламент выходит на новый авторитетный уровень. Президент дал четкие указы, напротив которых можно сразу ставить фамилию и срок".
Елена Хрусталева, депутат БГД от КПРФ, кандидат на пост главы администрации Барнаула:
"Мы привыкли, что такие инициативы исходят именно от нашего глубокоуважаемого и дорогого президента. И всегда он удивляет нас глобальными подходами. Мы в КПРФ часто говорим о необходимости помощи населению, оптимизации существующих программ, но нас не слышат. Чтобы услышали, надо чтобы сказал президент. Но в этом плане мы его полностью поддерживаем – наконец-то эта помощь будет материальной".
Евгения Боровикова, депутат АКЗС от ЛДПР:
"Конечно, международное превосходство в плане вооружения РФ – это безусловное превосходство. Путин на фоне других президентов выглядит красавчиком в плане международной политики. Но главными темами были, и это отрадно, демография и медицина, то есть внутренняя политика <...>.
Важны конституционные изменения, изменения в политической сфере. Чем больше оппозиции в правительстве, тем больше тем для дискуссий и принятия правильных решений".
Александр Молотов, депутат АКЗС, глава фракции "Справедливая Россия":
"Это послание было одним из самых сильных <...>.
Одно из направлений – экономика. Отрадно, что президент сказал то, о чем мы давно говорим: надо раскупорить "кубышку" – фонд национального благосостояния ценен не как таковой, а как способность развивать экономику. Но мы видели лицо Силуанова (и.о. министра финансов, – прим. авт.), оно было грустным, он уже в голове калькулятор включил и считал, как это все сделать. А нужна налоговая реформа <...>.
Еще один блок – патриотика. Без этого никуда, особенно в год 75-летия Победы. У президента четкая и правильная позиция: переписать результаты войны мы никому не дадим".
Оксана Молодых, депутат БГД, глава фракции "Справедливая Россия":
"Социальный блок был замечательным, но я бы хотела, чтобы в стране так заботились о предпринимателях (как о демографии, – прим. авт.), сохраняли и размножали мелкий и средний бизнес. А когда люди будут уверенно себя чувствовать, тогда и семьям будет лучше. Стимулировать рождение пособиями – замечательно, но это должно гармонично накладываться на укрепление "экономической ткани".
Марина Понкрашева, депутат БГД от "Единой России", член регионального штаба ОНФ:
"В этом году было большое количество конкретных цифр и конкретных шагов <...>. Но внедрять это все в жизнь придется на местах. Это важный посыл, о котором мы не должны забывать, перед региональной и муниципальной властью стоит большой объем работы".
Иван Панов, глава алтайских профсоюзов:
"Это обращение было не столько к депутатам, сколько к народу. Он говорил о конкретных проблемах конкретного человека. Президент признал, что созрел запрос на перемены, что доходы населения на низком уровне. Это было сказано крупными мазками, и теперь работа должна быть продолжена на местах <...>.
Посыл по изменению системы оплаты труда работников здравоохранения – это посыл для всей бюджетной сферы".
Евгений Шадринцев, политолог, один из организаторов клуба "2030":
"Перед посланием мы изучили мнение людей и экспертов. И могу сказать, что это одно из самых сильных посланий, потому что ожидания общества совпали с тем, что сказал президент <...>. И мы еще не один год будем его обсуждать и по нему работать".
Алексей Грибков, эколог, член регионального штаба ОНФ:
"Мне послание прошлого года гораздо больше понравились. В нем было больше внимания вопросам среды и охраны ресурсов. Но надо отдать должное словам президента, что нацпроекты никто не отменял. И не снимал ответственности за их реализацию. А с ней есть большие проблемы <...>. Внедрение этих технологий (снижение загрязнения природы, – прим. авт.) буксует из-за лобби бизнеса, который постоянно отодвигает сроки. Ни социальная сфера, ни экономика не будут нужны, если будет подорвана сама основа существования человека. Это природа и природные ресурсы. Без нормального воздуха медицина не поможет".
Надежда Капура, начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения":
"Главное в послании – повысить качество жизни и уровень доходов населения. И мы сегодня очень активно этим занимаемся. Но сегодня мы услышали и вторую составляющую – ответственность каждого конкретного человека за принятие новых мер поддержки и способность самому изменяться, чтобы качество его жизни стало лучше".
Владимир Попрядухин, министр природных ресурсов и экологии Алтайского края:
"Сегодня самое серьезное развитие и социальное благосостояние связано с материальными ресурсами. Не создание хорошей окружающей среды, хороших условий для проживания, а развитие производства. Но это послание было пронизано заботой о поколении, что внушает оптимизм".
Комментарии
Понравилось даже оппозиции
Вот так новость
Диктатор, который добивается пожизненного правления за счет деградации страны и обнищания населения - красавчик! Да, уж...
позорники
КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия это не совсем оппозиция, настоящей оппозиции не понравилось
Это не оппозиция. Холуи.
лиз, лиз, лиз...
а вдруг заметят и пригласят?
а где комментарии депутатов Мастинина и Волкова?
Раздавать деньги бедным.... это совсем не вариант... Вариантом было б создать рабочие места, чтоб эти бедные больше зарабатывали...
А теперь алкашня будет плодить алкашат ради денег.....
лиз, лиз, лиз...бла, бла, бла...
мало отмены ЕНВД, внедрения онлайн-касс и маркировки, бизнес с содроганием ждет повышения налогов.
Ну а покупатели за все это заплатят, ибо себестоимость всего сильно вырастет, мелкий и средний бизнес частично загнется, лоббируются интересы крупнейших сетей. А прибыль с них отдельным людям не с Алтая и в оффшоры.
Госсовет это возрождения Политбюро а дальше по аналогии СССР застой и развал страны , вот вам и изменения конституции, а новый президент будет номинальной фигурой
забавно, у либертоты разброд и шатание, старые методички выкинули, новых нет.
Навальный с отдыха то вернулся?
население Китая за ближайшие 10-15 лет достигнет 1,5 млрд человек.
население России при этом сократится на 8 млн...
и будет как в старом анекдоте хрущевских времен: на российско-китайской границе, все также проходящей по Уралу, - без перемен....
Интересы будущих матерей, матерей школьников младших классов и классных руководителей он тоже вчера пролобировал. А вот интересы граждан с двойным гражданством хочет ущемить
Разшумелись как на птичьем базаре. Работать некто нехочит только купить по дешевле а продать по дароже, или украсть да продать. Кто делать будет и выращивать?
Да, я тоже заметил, либерда пишет посты без привязки к посланию. Похоже методичек нет, они не понимают, что происходит. Никто не может стать президентом после перерыва, хорошо, это или плохо - либерда в замешательстве. Выплаты уже за первого ребенка - как сказать, что это плохо, либерда не знает
Возможно появился преемник, которому 53 года, надо срочно искать, почему он не может быть президентом
16.01.2020 12:30
гость
Выплаты уже за первого ребенка - как сказать, что это плохо, либерда не знает
Это все замечательно.
Но требует огромных расходов => здравствуй больше налогов и акцизов.
Не смешите мои подковы!
Ничего другого люди из системы сказать не могут, в противном случае они не будут в системе)
Очень бы хотелось чтобы это был действительно левый поворот, но скорее всего это косметика перед транзитом.
Состав кабмина о чем-то сможет сказать , посмотрим.
Пысы
Технарь, ты когда эволюционировать начнёшь, ась?
Сколько холуев повылезало! От Томенко до Солнцевой. И все трясутся над своими деньгами, должностями, прочими привластными плюшками как "царь Кощей над златом чахнет". Противно с вас!
Когда ты руководишь организацией, у тебя куча сотрудников, у которых семьи, а собственный капитал организации вырос за год на 2%, ты смертельно боишься увеличения налоговой нагрузки, ибо придется или сокращать зарплаты, или сокращать часть персонала, или закрывать бизнес как убыточный.
И государство вместо увеличения налогов с организации и налогов с зарплат получит ноль налогов и пачку безработных.
Вот что реально было бы полезно, чуток повысить ндфл на большие доходы, например, от 5'000'000 в год.
99.9% населения не пострадает.
но из-за оставшихся 0.1%, часть из которых принимает законы, этого не будет.
16.01.2020 12:26
технарь
Насчет Навального не знаю, а вот ты точно курс лечения не закончил, воодушевленный ты наш. Вернись в палату.
Делиться надо деньгами, должностями и прочими привластными плюшками. А не чахнуть над златом, злата все хотят
=> здравствуй больше налогов
Вот бы с налогом на роскошь поздороваться, ну не может одна картина стоить, как десятки квартир и часы не могут стоить, как три больницы. Взять с таких покупок налог, для экономики точно хуже не станет
Самое главное закамуфлировали, никто из местных экспертов «не заметил», даже не упомянули. Путин предлагает законодательно закрепить приоритет российских правовых норм над международными. То есть высшим органом будет российский суд. Его решения нельзя будет оспорить гражданам РФ. Никаких обращений в ЕСПЧ! Только независимая судебная власть районных судов вам в помощь, дорогие соотечественники!
16.01.2020 12:45
АБОРИГЕН
Так ты поэтому тупость и пишешь, потому что Навальный не объяснил, что писать, тупорогий ты наш. Ты уже давно по сути писать перестал, как баба базарная, когда сказать по сути нечего, она орет, сам дурак. Не пиши пока, не позорься, своего ума нет, а методичку не подогнали, поэтому по сути ты ничего написать не можешь