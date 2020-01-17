Конституция – не догма. Зачем Путин предложил изменить основной закон?

Изменения в российской Конституции, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию, существенно меняют баланс власти в стране и могут серьезно изменить ее политическую систему. В чем заключаются предложенные главой государства новшества и как они отразятся на самой власти – разбирался журналист amic.ru Андрей Магас.

Какие изменения предложил Путин?

По словам президента, предлагаемые изменения призваны "закрепить приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве". Что это значит? Что в период принятия нынешнего основного закона в 1993 году ряд положений в нем были закреплены исходя из социально-экономического курса тех лет, которым двигалось государство. Это курс на рыночную экономику, формально демократическое правовое государство, приоритет международного права. Несмотря на то, что формально об изменении курса объявлено не было, понятно, что коррективы в политику страны (особенно внешнюю) были внесены. И, по мнению правящих кругов России, это требует конституционного закрепления. Другое дело, что корректировка социально-экономической политики, что называется, "по умолчанию" – мера сомнительная и способная привести к непредсказуемым последствиям.

"Объявлять о таких изменениях и отправлять в отставку кабинет министров – признак того, что управляемость процессом трансферта власти, ради которого и предложены новшества, теряется и это может иметь непредсказуемые последствия", – прокомментировал ИА "Амител" эти изменения политолог Борис Кагарлицкий.

Что же предложил президент? Закрепить роль Госсовета. Сегодня это неконституционная совещательная структура, в которую входят главы регионов, члены правительства, председатели Госдумы и Совета Федерации, полпреды президента в федеральных округах. Теперь упоминание о Госсовете появится в основном законе РФ и будут обозначены его полномочия. По всей видимости, полномочия данного органа будут расширены, а порядок его формирования претерпит изменения. Надо полагать, вокруг этого уже ведется борьба элитных групп, учитывая, что Госсовет может возглавить сам Путин после ухода с поста президента.

Другой момент – изменение роли Госдумы в вопросе формирования правительства. В настоящее время президент представляет Госдуме кандидата на пост премьер-министра и получает ее согласие (иной вариант при нынешнем составе нижней палаты парламента и порядке ее формирования представить крайне трудно) на его назначение, после чего глава правительства сам назначает министров.

Теперь Госдума будет рассматривать предложенную президентом кандидатуру главы правительства, а также кандидатуры вице-премьеров и министров. И может не согласиться с президентом, а утвердить других претендентов на эти посты. И президент будет обязан их утвердить. Правда, глава государства будет иметь возможность отстранять министров, контролировать армию и силовые структуры.

Путин также высказал предложение и об ограничении сроков пребывания на посту президента. Ранее нельзя было занимать этот пост более двух сроков подряд. Но после ухода с него политик мог вернуться "через срок", чем в свое время воспользовался сам Путин, когда в 2008-2012 годах главой государства был Дмитрий Медведев. В будущем пребывание на президентском посту ограничат двумя сроками.

Также будут расширены полномочия муниципалитетов – они снова станут местными властными структурами, а не органами местного самоуправления как сейчас. Также претендентам на федеральные должности, кандидатам в депутаты, сенаторы, главы регионов, судьи запрещено иметь гражданство другого государства.

Кроме того, в Конституции появится положение о принципах пенсионного обеспечения граждан, минимального размера оплаты труда, приоритет российского основного закона над международным правом.

Местные власти – под крепкий контроль государства

Экономист и политолог, глава Института проблем глобализации Михаил Делягин в интервью ИА "Амител" отметил, что ряд предложенных президентом новшеств имеют давнюю историю: идея создания Государственного совета как влиятельной структуры разрабатывалась еще при президенте Ельцине, но тогда реализована не была".

Что касается изменения роли местных органов власти, то Делягин считает, что данный шаг может повлиять на политику местных руководителей:

"В ряде территорий действия местной власти сегодня носят просто безумный характер, – отметил Делягин. – Это носит исторический характер и хорошо описано в отечественной (впрочем, не только в ней) литературе. Нововведения, в ходе которых местным руководителям добавят полномочий и, возможно, денег, дадут возможность поставить их под более жесткий контроль со стороны власти. Ведь сегодня структуры местного самоуправления формально не являются государственной властью".

На очереди новая Конституция?

Известный писатель, политолог и общественный деятель Николай Стариков считает, что одним из важных положений выступления Путина стало предложение о широкой общественной дискуссии.

"Глава государства призвал к обсуждению поправок в Конституцию, это значит, что вовсе не обязательно высказанные президентом предложения будут приняты, как говорится, вплоть до запятой. Весьма вероятно, что в ходе широкой дискуссии возникнут идеи, которые тоже будут воплощены в законы", – заявил он ИА "Амител".

По мнению Старикова, предложения Путина могут иметь далеко идущие последствия. "Выдвинутые президентом инициативы можно приравнять к конституционной реформе. Но их характер был таков, чтобы не пришлось принимать новую Конституцию страны. А для этого требуется созыв Конституционного собрания – органа, обозначенного в основном законе, но закона такого в России просто нет. Поэтому не исключено, что такой закон появится, после чего станет возможным появление новой Конституции России", – убежден эксперт.