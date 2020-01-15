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Новости

Владимир Путин 15 января обратится к Федеральному собранию

, ИА "Амител"
Ежегодное мероприятие состоится сегодня, 15 января
Владимир Путин / Фото: Day.org.ru

Владимир Путин / Фото: Day.org.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Мероприятие состоится сегодня, 15 января, в Центральном выставочном зале "Манеж".

Это станет первым случаем за 26 лет, когда президент обратится к парламенту в январе. С 2008 по 2017 год выступление проходило в конце года – в декабре или ноябре. В 2018 году выступление перенесли на март.

Ранее стало известно, что одной из главных тем послания станет проблема роста уровня доходов россиян. По словам президента, его "очень беспокоит" то, что в России не растут реальные доходы населения.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

15.01.2020 08:21
- гость -

Сказки обычно на ночь рассказывают. Надо время перенести.

15.01.2020 08:26
- гость -

Путин раскритиковал низкие доходы россиян.
Минфин тоже раскритиковал низкие доходы россиян.
Олигархи, депутаты, генералы и попы тоже раскритиковали низкие доходы россиян!
Думаю, что теперь точно штрафы введут, за наличие низких доходов.

15.01.2020 08:30
- гость -

70% бюджета страны оседает в Москве, где живут 10% населения.
На остальные 90% населения приходится 30% бюджета.
Бюджет города Москвы больше бюджетов всех других городов вместе взятых.
Поэтому Москва купается в роскоши, меняют 2 раза в год зимние бордюры на летние (по факту такие же, но работа идет, бюджеты осваиваются) и наоборот, а вся страна выживает.

15.01.2020 08:42
Богатырский конь - Юлий

Слушайте! И не говорите, что не слышали! )))

15.01.2020 08:48
- гость -

Слушайте! наши маленькие ушки не вместят столько навешанной лапшы(

15.01.2020 08:52
- гость -

Ну и пусть себе обращается на здоровье, хоть к чёрту лысому. Больше не интересует.

15.01.2020 08:59
- гость -

Владимир Путин молодец!
Политик, лидер и боец!

Но если главный командир,
Позовет в последний бой
Дядя Вова мы с тобой!

15.01.2020 09:00
- гость -

Манекен

15.01.2020 09:05
- гость -

Римляне, сограждане. ...)))

15.01.2020 09:06
- гость -

Вангую комментарии здесь: появится старпер со своим заунывным «хлопчик»; появится абориген с такой же аборигенской логикой, и появится миллион комментов типа лапша на уши, он врет, ничо новава....
Так вы и не слушайте его тогда.
Я вот не слушаю, и не смотрю, нервы целее.
А ваши плевки в экран - смешны.

15.01.2020 09:10
- гость -

"По словам президента, его "очень беспокоит" то, что в России не растут реальные доходы населения" - лжет или лицемерит?! Ведь нищета население это в первую очередь его заслуга, или Обама с Трампом все же виноваты?!

15.01.2020 09:11
- гость -


15.01.2020 09:06
- гость -
успакойся нервный вы наш

15.01.2020 09:14
- гость -

09:11
Заткнись, недалёкий вы их)

15.01.2020 09:15
- гость -

Интересно, а вот его беспокоит обстановка в Гондурасе..?

15.01.2020 09:23
- гость -

Спагетти-это русское блюдо, а не итальянское)))

15.01.2020 09:23
- гость -

Нет интересен от слова «ВООБЩЕ»

15.01.2020 09:28
- гость -

15.01.2020 09:11
- гость -

15.01.2020 09:06
- гость -
успакойся нервный вы наш

15.01.2020 09:14
- гость -
09:11
Заткнись, недалёкий вы их)

Пообщались тётЬка с дядЬкой..)))

15.01.2020 09:29
- гость -

Ничего ничего после смерти увековечим, сделаем Путин центр не хуже Ельцина центра, где будет все гуманное об этом человеке. Не поскупимся налогами обеспечим.

15.01.2020 09:31
гость

Нет никакой экономической политики, которая обеспечила бы более высокий уровень жизни населения при нынешней маленькой доле людей занимающихся созданием добавочной стоимости и такого отношения к ним паразитически настроенного большинства общества.
На Гайдаровском форуме 2017 года Силуанов заявил, что рассматривает возможность принятия «более справедливой» пенсионной системы, которая «предусматривает большие пенсии тем, кто в этих пенсиях нуждается и, соответственно, меньше тем, кто в них меньше нуждается»
Как мы увидели в 2019-м больше всего в пенсиях нуждаются "силовики" (с 45 лет), депутаты, чиновники, а меньше нуждаются честные налогоплательщики, которые всех этих многочисленных "потребителей" содержат.

15.01.2020 09:32
- гость -

Затёрли Дашку...

15.01.2020 09:33
- гость -

И меня до кучи затёрли, а че такого то...?))

15.01.2020 09:42
- гость -


15.01.2020 09:31
гость

http://www.hangoutstorage.com/banjohangout.org/storage/attachments/archived/photos/large/38/38212-179181992011.jpg

15.01.2020 09:43
АБОРИГЕН

Пока в стране не будет работающих гос. институтов, законов, стабильной внешней и внутренней политики, иностранных инвестиций, можно БОЛТАТЬ о чём угодно.

15.01.2020 09:44
- гость -

15.01.2020 09:31
гость

15.01.2020 09:50
- гость -

Мультик про Маугли вспомнился

- Слушайте меня, бандерлоги!
- Слушаем тебя, мудрый Каааааа....

15.01.2020 10:00
гость

Бог говорит, не верь единожды совравшему, а здесь вранье на протяжение двадцати лет.

15.01.2020 10:07
Даша Сибирячк

Дак во сколько ламповый теливизер на прогрев ставить?

15.01.2020 10:08
- гость -

Даш, он сам включится, там все уже настроено))))

15.01.2020 10:09
- гость -

15.01.2020 10:00
гость
Бог говорит, не верь единожды совравшему, а здесь вранье на протяжение двадцати лет.

Наивный человек, хотите что бы КГБэшник говорил правду?

15.01.2020 10:18
- гость -

Ту Даша Сибирячк
А ты, Даша, не смотри телевизор, ты смотри ковёр на стене, тебе там показывать будут, как всегда. В вашей больничке только такое телевидение разрешено.

15.01.2020 10:20
- гость -

Гость 10:09, а кто говорит правду?
Воры с именами Миша и Алёша говорят правду?

15.01.2020 10:27
гость

Миши и Алеши тоже хотят лапшу на уши вешать

15.01.2020 10:29
гость

Вот придет через 4 года другой и лапша будет другая

15.01.2020 10:32
- гость -

15.01.2020 10:29
гость
Это ты маху дал- придёт! Кто же его пустит- место то одно!

15.01.2020 10:43
гость

15.01.2020 10:32
- гость -

Так оно же освободится

15.01.2020 10:44
гость

Главное, чтобы лапша была другая, свежая, про иностранные инвестиции

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