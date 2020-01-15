Владимир Путин 15 января обратится к Федеральному собранию

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Мероприятие состоится сегодня, 15 января, в Центральном выставочном зале "Манеж".
Это станет первым случаем за 26 лет, когда президент обратится к парламенту в январе. С 2008 по 2017 год выступление проходило в конце года – в декабре или ноябре. В 2018 году выступление перенесли на март.
Ранее стало известно, что одной из главных тем послания станет проблема роста уровня доходов россиян. По словам президента, его "очень беспокоит" то, что в России не растут реальные доходы населения.
Комментарии
Сказки обычно на ночь рассказывают. Надо время перенести.
Путин раскритиковал низкие доходы россиян.
Минфин тоже раскритиковал низкие доходы россиян.
Олигархи, депутаты, генералы и попы тоже раскритиковали низкие доходы россиян!
Думаю, что теперь точно штрафы введут, за наличие низких доходов.
70% бюджета страны оседает в Москве, где живут 10% населения.
На остальные 90% населения приходится 30% бюджета.
Бюджет города Москвы больше бюджетов всех других городов вместе взятых.
Поэтому Москва купается в роскоши, меняют 2 раза в год зимние бордюры на летние (по факту такие же, но работа идет, бюджеты осваиваются) и наоборот, а вся страна выживает.
Слушайте! И не говорите, что не слышали! )))
Слушайте! наши маленькие ушки не вместят столько навешанной лапшы(
Ну и пусть себе обращается на здоровье, хоть к чёрту лысому. Больше не интересует.
Владимир Путин молодец!
Политик, лидер и боец!
Но если главный командир,
Позовет в последний бой
Дядя Вова мы с тобой!
Манекен
Римляне, сограждане. ...)))
Вангую комментарии здесь: появится старпер со своим заунывным «хлопчик»; появится абориген с такой же аборигенской логикой, и появится миллион комментов типа лапша на уши, он врет, ничо новава....
Так вы и не слушайте его тогда.
Я вот не слушаю, и не смотрю, нервы целее.
А ваши плевки в экран - смешны.
"По словам президента, его "очень беспокоит" то, что в России не растут реальные доходы населения" - лжет или лицемерит?! Ведь нищета население это в первую очередь его заслуга, или Обама с Трампом все же виноваты?!
15.01.2020 09:06
- гость -
успакойся нервный вы наш
09:11
Заткнись, недалёкий вы их)
Интересно, а вот его беспокоит обстановка в Гондурасе..?
Спагетти-это русское блюдо, а не итальянское)))
Нет интересен от слова «ВООБЩЕ»
15.01.2020 09:11
- гость -
15.01.2020 09:06
- гость -
успакойся нервный вы наш
15.01.2020 09:14
- гость -
09:11
Заткнись, недалёкий вы их)
Пообщались тётЬка с дядЬкой..)))
Ничего ничего после смерти увековечим, сделаем Путин центр не хуже Ельцина центра, где будет все гуманное об этом человеке. Не поскупимся налогами обеспечим.
Нет никакой экономической политики, которая обеспечила бы более высокий уровень жизни населения при нынешней маленькой доле людей занимающихся созданием добавочной стоимости и такого отношения к ним паразитически настроенного большинства общества.
На Гайдаровском форуме 2017 года Силуанов заявил, что рассматривает возможность принятия «более справедливой» пенсионной системы, которая «предусматривает большие пенсии тем, кто в этих пенсиях нуждается и, соответственно, меньше тем, кто в них меньше нуждается»
Как мы увидели в 2019-м больше всего в пенсиях нуждаются "силовики" (с 45 лет), депутаты, чиновники, а меньше нуждаются честные налогоплательщики, которые всех этих многочисленных "потребителей" содержат.
Затёрли Дашку...
И меня до кучи затёрли, а че такого то...?))
15.01.2020 09:31
гость
Пока в стране не будет работающих гос. институтов, законов, стабильной внешней и внутренней политики, иностранных инвестиций, можно БОЛТАТЬ о чём угодно.
15.01.2020 09:31
гость
Мультик про Маугли вспомнился
- Слушайте меня, бандерлоги!
- Слушаем тебя, мудрый Каааааа....
Бог говорит, не верь единожды совравшему, а здесь вранье на протяжение двадцати лет.
Дак во сколько ламповый теливизер на прогрев ставить?
Даш, он сам включится, там все уже настроено))))
15.01.2020 10:00
гость
Бог говорит, не верь единожды совравшему, а здесь вранье на протяжение двадцати лет.
Наивный человек, хотите что бы КГБэшник говорил правду?
Ту Даша Сибирячк
А ты, Даша, не смотри телевизор, ты смотри ковёр на стене, тебе там показывать будут, как всегда. В вашей больничке только такое телевидение разрешено.
Гость 10:09, а кто говорит правду?
Воры с именами Миша и Алёша говорят правду?
Миши и Алеши тоже хотят лапшу на уши вешать
Вот придет через 4 года другой и лапша будет другая
15.01.2020 10:29
гость
Это ты маху дал- придёт! Кто же его пустит- место то одно!
15.01.2020 10:32
- гость -
Так оно же освободится
Главное, чтобы лапша была другая, свежая, про иностранные инвестиции