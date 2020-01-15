Путин: президент России не должен занимать более двух сроков

Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января 2020 года, предложил вынести на обсуждение ряд конституционных поправок.
Среди них – приоритет Конституции над международными правовыми документами, запрет главам субъектов федераций, министрам, депутатам, судьям на иностранное гражданство, вид на жительство или иные документы, позволяющие проживать на территории другой страны.
Кроме того, Путин предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты. В частности, они должны проживать в России не менее 25 лет и не иметь другого гражданства даже в прошлом. Также, по словам главы государства, необходимо обсудить запрет на нахождение в президентском кресле более двух сроков.
Напомним, возможность внесения изменений в Конституцию, согласно которым один и тот же человек не сможет занимать должность президента более двух сроков, Владимир Путин не исключал еще в 2012 году, когда был премьер-министром.
Комментарии
Несовсем понятно. Более двух сроков подряд и так вроде нельзя президентствовать.
Стоп. По Конституции и так нельзя больше двух сроков подряд, нет?
Ну, так все логично: нельзя более двух, в которых было два срока подряд...
конституция на то и конституция - она не должна меняться столетиями. В Европе из за этого монархов держат хотя они ничего не решают. Но это святость конституции
Среди них – приоритет Конституции над международными правовыми документами.
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Мы так и не встанем с цивилизованными странами в калашный ряд торговать хлебо-булочными изделиями?