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Делится властью и готовит себе новое место. Эксперт о политической реформе Путина

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Зачем президент усиливает Госдуму и Госсовет?
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин своим посланием Федеральному Собранию запустил реформу власти. Они будет проходит в ближайшие несколько лет, добавил полномочия нескольким институтам власти за счет полномочий президента. И, возможно, это является частью подготовки новой должности президента. Такое мнение порталу amic.ru высказал алтайских политтехнолог Константин Лукин.

"Послание  — эта старт транзита власти, изменение конфигурации на ближайшие 10 лет. Придание институтам новых полномочий должно привести к балансу власти", — считает собеседник.

Президент, напомним, предложил несколько серьезных изменений: Госсовет получит реальные полномочия и закрепление в Конституции, Госдума — право назначать главу правительства, вице-премьеров и министров, Совет Федерации — глав силовых ведомств, губернаторам, депутатам, сенаторам запретят иметь гражданство и вид на жительство в других странах, а президентом сможет стать человек, который прожил в России не менее четверти века.

По словам Константина Лукина, все эти предложения президента — некое новое государственное устройство, новые отношения государства и общества. А потому перезагрузка институтов логична.

То, что президент делится властью говорит о двух стратегических переменах. Во-первых, Россия по Конституции перестанет быть "суперпрезидентской державой", когда слишком много полномочий у главы государства, а станет просто президентской с правом парламента контролировать исполнительную власть. Это кстати приведет к долгожданному усилению депутатского корпуса.

А во-вторых, это говорит о том, что Путин готовит себе новое место после окончания президентства. По мнению Лукина, он вполне может возгласить Госсовет, которые станет одним из центров силы.  

Но при этом он сомневается, что в 2020 году пройдут досрочные выборы в Госдуму (которые по расписанию должны пройти в 2021 году).

"После отставки правительства распускать еще и Госдуму было бы совсем странно, совсем кардинально. Система просто могла затрещать по швам", — уверен он.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

16.01.2020 09:04
АБОРИГЕН

Парламентскую республику он хочет сделать где власть имеет премьер избираемый парламентом. Вот так вот просто после президенства, перейдет в премьеры и будет переизбираться ручным парламентом еще лет 15.

16.01.2020 09:11
гость

Если оппозиция опять получит на выборах 1,5 %. то это будут проблемы оппозиции. Можно сфальсифицировать, но не так же опустить. Так опускает она себя сама, усиленно облизывая пиндосский зад, а в России это не популярно. Отсюда и 1,5 %, даже фальсифицировать не надо

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