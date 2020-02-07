Прогнозы развития паводковой ситуации 2020 года обсудили в Алтайском крае

Заместитель председателя правительства края Игорь Степаненко провел заседание специальной группы, которая занимается прогнозированием весенних и дождевых паводков на территории Верхне-Обского региона, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Он рассказал, что межведомственная группа постоянно работает над снижением рисков в период прохождения паводковых вод.

"Очередная встреча экспертов проводится в преддверии паводкоопасного периода. У нас есть необходимость пообщаться и вместе наметить планы нашей дальнейшей работы. В Алтайском крае уже началась подготовка к выполнению противопаводковых мероприятий. 20 января губернатор Алтайского края подписал распоряжение о подготовке территорий к возможным чрезвычайным ситуациям, связанным с весенне-летним половодьем и паводком. Мы должны предложить дополнительные меры в зависимости от прогнозов погодных явлений, которые могут сложиться в Алтайском крае", – отметил Степаненко.

Эксперты проанализировали текущие погодные условия и выяснили, что эта ситуация аналогична сезону 2016-2017 годов. Решено продолжать мониторинг погодных условий, проработать механизм взрывных работ в местах заторов. На особом контроле будут находиться гидрологическая ситуация и размеры снегозапасов по бассейну реки Алей, а также ГТС Гилевского водохранилища.

"С 2014 года, паводок которого мы все хорошо помним, правительством Алтайского края начата большая работа по строительству и ремонту гидротехнических сооружений. Первую защитную дамбу ввели в эксплуатацию в Бийске, в микрорайоне Зеленый клин. В 2019 году завершены работы по строительству и капитальному ремонту еще трех крупных объектов: в селах Алтайском, Чарышском и Быстрянка. Теперь под защитой еще более 2600 человек, автомобильные дороги, котельные, водопроводные и тепловые сети, школы, детские сады, амбулатории, сельские советы, клубы, магазины. В планах до 2025 года – расчистка русел рек в Краснощековском, Солонешенском, Советском и Смоленском районах, капитальный ремонт ГТС в Родинском и Тальменском районах, строительство объектов инженерной защиты от наводнений и береговой эрозии в пяти районах края (Бийский, Советский, Быстроистокский, Солонешенский и Краснощековский) и трех городах (Барнаул, Бийск, Яровое)", – рассказал министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин.