Ни шагу назад: как прошли соревнования юных пожарных в лагере "Кристалл"

Участники профильной смены проверили скорость, физическую подготовку и слаженность команд в трех испытаниях

14 августа 2026, 07:15, ИА Амител

Состязания юных пожарных / Фото: Эльвира Петренева / amic.ru

Отважные ребята, которые не боятся ни огня, ни сложных испытаний, тушили пожар в лагере "Кристалл". Так проходят соревнования по пожарно-прикладному спорту на 42-й Алтайской краевой профильной смене дружин юных пожарных.

Юные огнеборцы на время демонстрировали не только физическую подготовку, но и слаженность действий – навык, который особенно важен при работе в чрезвычайных ситуациях. Несмотря на соперничество, команды активно поддерживали друг друга, ведь все они уже успели подружиться.

Одним из этапов стала пожарная эстафета – командный забег на скорость и слаженность. Участникам нужно было преодолеть полосу препятствий: покорить "домик", взять "забор", пройти по "буму", а затем как можно быстрее потушить горящий противень. Здесь важна каждая секунда: замешкался, сбился с темпа – и результат уже под угрозой. Кто-то от волнения на мгновение растерялся, а кто-то, наоборот, собрался и буквально пролетел всю полосу.

Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями проверяло индивидуальное мастерство участников. Каждый спортсмен получал две попытки, в зачет шло лучшее время. На дистанции ребят ждали "забор" и "бум", а на финише необходимо было точно присоединить пожарный ствол к рукаву и разветвлению. Здесь решающими становились скорость, координация и точность движений.

Самым зрелищным этапом стало боевое развертывание – командное испытание, максимально приближенное к действиям настоящих пожарных. По сигналу судьи пятерка участников срывалась с места, снимала с пожарного автомобиля вооружение и прокладывала магистральные и рабочие рукавные линии.

Финальная точка – работа ствольщика. Ему нужно было добежать до ограничительной линии и струей воды поразить мишень. За выполнением задания следила электроника: испытание засчитывалось только после того, как в резервуаре загоралась сигнальная лампочка. Брызги воды, азарт, крики поддержки и последние секунды на таймере — на стадионе было по-настоящему жарко!

Почетный гость соревнований, представитель АКО "Динамо" Никита Савин, отметил высокий уровень подготовки участников.

«Пожарно-прикладной спорт — это всегда захватывающее зрелище. Здесь все на виду: удачи, доли секунд и эмоции. Победа достается тем, кто вложил в подготовку максимум усилий. Вы показали настоящий характер!»

Ребята старались выложиться на максимум и пройти каждое испытание как можно лучше. И пусть сегодня они соревнуются за секунды, навыки, которые получают на таких тренировках, однажды могут помочь им действовать уверенно и быстро уже в настоящей чрезвычайной ситуации.