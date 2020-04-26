Оперштаб РФ: в Алтайском крае умер второй зараженный коронавирусом

В Алтайском крае зафиксировали вторую смерть человека, которому ранее поставили диагноз COVID-19. Об этом сообщают в Оперативном штабе России по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса. Подробности о второй жертве коронавируса неизвестны. В региональном оперштабе информацию федеральных коллег пока не подтверждают.

Общее количество заболевших, по данным на 26 апреля, в Алтайском крае составляет 283 человека. В ночь на 24 апреля в регионе умер первый зараженный коронавирусом.

Под наблюдением из-за COVID-19 в крае находятся свыше тысячи человек. В регионе действует режим самоизоляции.

Наиболее жесткий карантин ввели в Змеиногорском районе. Распоряжение об этом подписал глава региона в связи с массовым заражением жильцов общежития на руднике.