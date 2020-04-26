Оперштаб РФ: в Алтайском крае умер второй зараженный коронавирусом

В Алтайском крае зафиксировали вторую смерть человека, которому ранее поставили диагноз COVID-19. Об этом сообщают в Оперативном штабе России по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса. Подробности о второй жертве коронавируса неизвестны. В региональном оперштабе информацию федеральных коллег пока не подтверждают.
Общее количество заболевших, по данным на 26 апреля, в Алтайском крае составляет 283 человека. В ночь на 24 апреля в регионе умер первый зараженный коронавирусом.
Под наблюдением из-за COVID-19 в крае находятся свыше тысячи человек. В регионе действует режим самоизоляции.
Наиболее жесткий карантин ввели в Змеиногорском районе. Распоряжение об этом подписал глава региона в связи с массовым заражением жильцов общежития на руднике.
Комментарии
в Алтайском крае умер второй зараженный коронавирусом
Ну вот, теперь на 22 выздоровевших 2 умерших. Это пока лучше чем по стране в целом и значительно лучше, чем в целом по миру
26.04.2020 16:50
значительно лучше, чем в целом по миру
----
вообще зашибись.
26.04.2020 16:55
- гость -
вообще зашибись.
Вообще защибись, это если бы на 1 умершего было 999 выздоровевших. А 1 умерший на 11 выздоровевших, это не защибись, это в 2 раза лучше, чем в целом по миру, где 1 умерший на 4 выздоровевших.
вы откуда знаете реальную смертность и реальное число болеющих? зачем вы судите по количеству ВЫЯВЛЕННЫХ?
или, как в Италии : если в трупе самоубийцы выявлен коронавирус - пишем "смерть от коронавируса"
Почему сразу жертва коронавируса? Там, может, сопутствующих целый букет, с которым не будешь жить долго и счастливо. А то - подробностей нет, но жертва короны... лишь бы написать.
и вдогонку про Италию..Погуглите, сметность по прошлому году ничем не отличается от смертности в этом году. Конечно, если всех болеющих страны свезти в один госпиталь, то больница захлебнестся.
Реальное количество умерших знает Всемирная организация здравоохранения - 202 тысячи человек, реальное количество выздоровевших за этот же период знает она же - 815 тысяч человек
О, у нас пока остается 1 умерший на 22 выздоровевших, это в 4 раза лучше, чем в целом по миру
26.04.2020 17:19
гость
Вот скажи, ты откуда знаешь количество выздоровевших? Ты знал количество заболевших? откуда? если 80% болеют бессимптомно и выздоравливают втихаря) какое-то помешательство
26.04.2020 17:25
- гость -
Ты почему тормозишь то так сильно? Ты анекдоты про 80 или 100 процентов заболевших не рассказывай, этого никто не знает и ты в том числе не знаешь, а посчитай известные цифры. Я же тебе написал, реальное количество умерших знает Всемирная организация здравоохранения - 202 тысячи человек, реальное количество выздоровевших за этот же период знает она же - 815 тысяч человек. Ты не волнуйся, чуть напрягись, посчитай сколько в мире выздоровело за период на одного умершего за этот же период. Папу попроси посчитать, если сам не можешь.
26.04.2020 17:19
гость
Вот скажи, ты откуда знаешь количество выздоровевших? Ты знал количество заболевших? откуда? если 80% болеют бессимптомно и выздоравливают втихаря) какое-то помешательство
26.04.2020 17:56
- гость -
Ты почему тормозишь то так сильно? Ты анекдоты про 80 или 100 процентов заболевших не рассказывай, этого никто не знает и ты в том числе не знаешь, а посчитай известные цифры. Я же тебе написал, реальное количество умерших знает Всемирная организация здравоохранения - 202 тысячи человек, реальное количество выздоровевших за этот же период знает она же - 815 тысяч человек. Ты не волнуйся, чуть напрягись, посчитай сколько в мире выздоровело за период на одного умершего за этот же период. Папу попроси посчитать, если сам не можешь.